Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta Meslek Yüksekokulunca başlatılan “Minik Ellere Bir Kitap Da Sen Uzat” projesi ile binlerce kitap, minik okuryazarlara ulaştı.Yürütücülüğünü İİBF Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ahmet Yıldırım’ın yaptığı, Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan Çarıkçı, Yrd. Doç. Dr. Gonca Manap ile çok sayıda öğrencinin görev aldığı proje kapsamında bugüne kadar 1600 kitap, Isparta’daki köy okullarına ulaştırıldı.Okuma alışkanlığının kazandırılmasında en kritik zamanların ilkokul yılları olduğunu belirten Isparta Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mehmet Aktel, "Tüm bölümlerimizin desteği ve öğrencilerimizin duyarlılığı sayesinde başlatılan bu proje ile toplanan kitaplar, çevremizdeki okullarda bulunan öğrenciler için çok büyük anlam ifade ediyor. Projede yer alan akademisyenleri ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum.” dedi.Kaynak: SDÜ