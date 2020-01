BU BİLGİLERİ OKUMADAN ÇATI YAPTIRMAYIN

Isparta'da çatısı olan herkesi ilgilendiren bilgilendirme...Çatılar hakkında bilinmesi gerekTürkiye`de genel olarak çatılar özellik arz etmediği sürece, çoğunlukla herhangi bir hesap yapılmadan, projelerde sadece birkaç detay sunularak geçiştiriliyor. Ancak yaşadığımız son olaylar, çatının önem derecesine ve büyüklüğüne bakılmaksızın mutlaka projelendirilmesi gerektiğini ortaya koydu. Çünkü kar ve rüzgar yükleri yerel koşullara bağlı olarak yönetmelik ve standartlarda verilen değerleri aşabiliyor. Özellikle büyük açıklıkların geçildiği çelik çatılar daha büyük riskler barındırıyor. Bunların mühendislik hesaplarında ve yapımında mutlaka daha fazla özen gösterilmeli, her aşamasında uzman ekiplerle çalışılması gerekir. Özellikle yüksek yapılardaki ve spor tesislerindeki, cam yüzeylerin ve cephe kaplamalarının mutlaka hesabı yapılmalı ve uzman ekipler tarafından montajı gerçekleştirilmeli. Yol kenarlarındaki reklam panolarının, totemlerin ve asılan tabelaların da mutlaka bir mühendislik hizmeti görmesi gerekiyor. Üretim ve prestij kaybına uğramamak için sanayicilerimiz mutlaka mühendislik hizmeti görmüş yapılarda faaliyet göstermeli. Bu tür yapılarda faaliyet göstermeyen sanayicilerimizin yapılarını acilen mühendislik denetiminden geçirmeleri gerekli. Kaçak yollarla inşa edilen, ruhsatsız hiçbir yapıya müsamaha gösterilmemeli. Yapı kullanma izni almış binalarda sonradan izinsiz olarak değişiklik yapılması engellenmeli ya da sıkı bir denetime tabi tutulmalı. Bu değişikliklerin önemli bir kısmının mühendislik hizmeti almamış çelik çatı, sundurma, ara kat gibi imalatlar olduğu göz önüne alındığında her türlü kaçak inşaatla mücadelenin önemi daha da artıyor."İnşaat Mühendisleri odası Isparta temsilciliği olarak "Mesleki denetimini yaptığımız projelerde denetimlerimizi daha da artırarak tüm çatılar için gerekli hesaplamaları ve imalat detaylarını isteyeceğiz. Farklı çatı tipleri ve yükleme durumları için gerekirse seminer düzenleyerek üyelerimizin bilgi birikimine katkıda bulunacağız.Yerel yönetimlerden de proje ihalelerinde İMO denetimlerini şart koşmalarını bekliyoruz. Biz herzaman göreve ve desteğe hazırız."Yerel yönetimlerin, yapıları denetlerken ve ruhsat verirken önerilerimizi dikkate almalarını bekliyoruz. İMO olarak gereken önlemler konusunda uyarılar yapmaya ve katkı koymaya devam edeceğiz. Konulara sadece teknik açıdan bakmayı ilke edinmiş tarafsız bir kurum olarak Isparta`da yapılması planlanan inşaatların her açıdan doğru olması ve mevcut yapı stoğunun iyileştirilmesi konularında göreve hazırız.Türkiye, coğrafi konumu nedeni ile çeşitli iklimlerin yaşandığı bir ülkedir. Kış ayları karasal iklimin yaşandığı bölgelerde yoğun kar yağışlı geçmekte ayrıca buzlanma konusu da tehlike arz etmektedir. Ülkemizin yolları kar yağışları sonrası çok zarar görmekte ayrıca inalarında, çatılarında bölgesel veya tamamen çökme sorunları yaşanmaktadır. Kar yağısı yapıların çatılarını etkileyen bir yük unsurudur. Deprem tehlikesinin acı bir şekilde yaşanılarak öğrenildiği ülkemizde kar yağışından dolayı çok büyük can kayıpları yaşanmadığı için ne yazık ki tam olarak önemsenmemektedir.Ülkemizin doğusunda sadece binalarını dış etkilerden koruma amaçlı diye herhangi bir hesap yapılmadan inşa edilen ve genellikle ahşap olan çatıılar her sene kar birikmelerinden dolayı çökmektedir. Bununla birlikte ülkemizin batı bölgesinde ise özellikle fabrikalarımızda kar yüklerinin yanlış hesaplanmasından dolayı her sene çatılarda bölgesel göçmeler gözlenmektedir. Ayrıca yanlış kar yükü kabullerinden dolayı birçok futbol stadımızın çatıları çökmüş ve vatandaşlarımız büyük tehlikeler yaşamıştır. Bu bildiride ülkemizde kullanılan/kullanılmış kar yükü stan artları irdelenmiş ve kabuller belirtilmiştir. Bunun yanında Eurocode ve ASCE standartlarının kar yükü kabulleri tanımlanmıştır. Bu kar yükü kabullerinde özellikle kar birikmelerinin üstünde durulmuştur. Ayrıca özellikle büyük ekonomik kayıplara neden olan endüstriyel tesis çatılarında yani şed tipi çatılarda Türk, Avrupa ve Amerikan normlarına göre örneklemeler yapılmış ve yük kabullerinin oluşturduğu mesnet tepkileri ile alakalı karşılaştırmalar yapılmıştır. Bu karşılaştırmalar sonucunda standartların emniyet ve ekonomi bakımından yapılarda oluşturduğu farklılıklar sunulmuştur.