2019 Yılı Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Başvuruları

Tarla içi damla sulama sistemi kurulması, Tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması, Tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması, Tarla içi yüzey altı damla sulama sistemi kurulması, Lineer veya Center Pivot sulama sistemi kurulması, Tamburlu sulama sistemi kurulması, Güneş enerjili sulama sistemi kurulması.

Yatırım Tutarı ve Destekleme Oranı:

https://www.tarimorman.gov.tr/TRGM ve https://isparta.tarimorman.gov.tr/

internet adreslerinden ulaşabilirler.

Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi başvuruları, Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'e istinaden hazırlanan 2019 yılı (15.Etap) Uygulama Rehberine göre, 01 Ocak 2019 tarihide başlayıp 01 Mart 2019 tarihi mesai bitiminde sona erecektir.Yatırım Konuları:Hibeye esas mal alım tutarı gerçek kişiler ve tüzel kişiler için 1.000.000.-TL' yi geçemez. Hibeye esas mal alım tutarının KDV hariç %50'sine hibe yoluyla destek verilir.Başvuru Şekli ve Zamanı:Yatırımcılar tarafından hazırlanacak başvuru dosyaları, 01 Mart 2019 tarihi mesai bitimine kadar dosya halinde tek nüsha olarak İl Müdürlüğümüze elden teslim edilecektir.Söz konusu desteklemelerden faydalanacak yatırımcılar ayrıntılı bilgilere ve uygulama rehberineEnver Murat DOLUNAYİl Müdürü V