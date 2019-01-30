AK Parti Heyeti Borsamızı Ziyaret Etti





ITB BASIN BÜLTENİ 2



Ziraat Bankası Antalya 2. Bölge Müdürü ve Beraberindeki Heyet Borsamızı Ziyarette Bulundu



Ziraat Bankası Antalya 2. Bölge Başkanı Mehmet Afşin Köse, Isparta Ziraat Bankası Merkez Şube Müdürü İsmet Öztürk ve Isparta Ziraat Bankası Gülkent Şube Müdürü Turgay İşçi, Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Adar ve Meclis Başkanımız Mehmet Ali Doğan’ı makamında ziyaret ettiler.



Ziyarette ülkemiz piyasalarının durumu ve gelecek beklentileri hakkında karşılıklı görüş alışverişi yapıldı. Konu ile ilgili konuşan Köse “ Ziraat Bankası olarak, KOBİ’lerin finansman ihtiyaçlarını her zaman en iyi şartlarda karşıladık ve bundan sonra da KOBİ Değer Kredisi gibi yeni paketlerle karşılamaya devam edeceğiz. Isparta Ticaret Borsası ve üyelerinin finansman ihtiyaçları ile ilgili başvurularında da gereken desteği vereceğiz.” dedi.



Yönetim Kurulu Başkanımız Ahmet Adar ise şunları kaydetti: “Isparta Ticaret Borsası olarak her zaman üyelerimizin faaliyetlerine katkı sağlamak için çalışıyoruz. Bu dönemde Ziraat Bankamızın özellikle üyelerimizin finansmana ulaşımında kolaylık sağlamasını istiyoruz." dedi.



İşbirliği ve destekleri için Ziraat Bankası heyetine teşekkür eden Başkanımız Ahmet Adar, işbirliğinin üyelerimize faydalı olmasını temennisinde bulundu.





Ziraat Bankası Antalya 2. Bölge Başkanı Mehmet Afşin Köse, Isparta Ziraat Bankası Merkez Şube Müdürü İsmet Öztürk ve Isparta Ziraat Bankası Gülkent Şube Müdürü Turgay İşçi, Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Adar ve Meclis Başkanımız Mehmet Ali Doğan’ı makamında ziyaret ettiler.Ziyarette ülkemiz piyasalarının durumu ve gelecek beklentileri hakkında karşılıklı görüş alışverişi yapıldı. Konu ile ilgili konuşan Köse “ Ziraat Bankası olarak, KOBİ’lerin finansman ihtiyaçlarını her zaman en iyi şartlarda karşıladık ve bundan sonra da KOBİ Değer Kredisi gibi yeni paketlerle karşılamaya devam edeceğiz. Isparta Ticaret Borsası ve üyelerinin finansman ihtiyaçları ile ilgili başvurularında da gereken desteği vereceğiz.” dedi.Yönetim Kurulu Başkanımız Ahmet Adar ise şunları kaydetti: “Isparta Ticaret Borsası olarak her zaman üyelerimizin faaliyetlerine katkı sağlamak için çalışıyoruz. Bu dönemde Ziraat Bankamızın özellikle üyelerimizin finansmana ulaşımında kolaylık sağlamasını istiyoruz." dedi.İşbirliği ve destekleri için Ziraat Bankası heyetine teşekkür eden Başkanımız Ahmet Adar, işbirliğinin üyelerimize faydalı olmasını temennisinde bulundu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç, AK Parti Isparta Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, AK Parti İl Başkanı Osman Zabun ve beraberindeki heyet, Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Adar ve Meclis Başkanı Mehmet Ali Doğan ile birlikte Meclis üyelerimizi yeni hizmet binamızda ziyaret etti.AK Parti heyetini yeni hizmet binasında ağırlayan Yönetim Kurulu Başkanımız Ahmet Adar, şu sözlere yer verdi : “Isparta’ya yakışır prestijli bir binada hizmet vermenin gururunu yaşadıklarını belirten Adar, “Ekonomi Kampüsü içerisinde Isparta Ticaret Borsamızın da yer alması için birlikte çalıştık. Borsa olarak 1000 m2 yer satın aldık. Sayın Milletvekilimiz Süreyya Sadi Bilgiç beye bu binanın yapımında verdiği desteklerden ötürü teşekkür ederiz. Bütün illerde oda ve borsalarımızın şehir girişlerinde prestij binaları var. Artık Isparta’mız da kendisine yakışır prestij bir binaya sahip. Sayın Başdeğirmen’e böyle bir projeyi hayata geçirdiği için teşekkür ederiz. Isparta için büyük bir değer oldu. Sayın Başdeğirmen’e çıktığı bu yolda başarılar diliyoruz. Sayın Plan ve Bütçe Komisyon Başkanımız Süreyya Sadi Bilgiç’in de Isparta için neler yaptığını biliyor ve gözlemliyoruz. Kendilerine ve beraberinde gelen heyete ziyaretlerinden ve hizmetlerinden dolayı teşekkür ederim” diye konuştu.AK Parti Belediye Başkan Adayı Başdeğirmen de Ticaret Borsası’nın Ekonomi Kampüsü’ne değer kattığını belirterek “Ekonomi kampüsü borsamıza ve Ticaret Odamıza yakışan bir tesis oldu. Hem borsamız hem de odamızın üyelerine yakışan hizmet kalitesinin böyle bir yer olduğunu düşünüyoruz. Isparta Ticaret Borsası Ekonomi Kampüsü’ne değer kattı. Sayın Milletvekilimizin, İl başkanımızın emeği çok fazla. Bu binayı yapabilmek için çok mücadele ettik. Elbirliği ile gönül birliği ile bugünlere geldik. Şimdi belediye başkanı olmak için bir yola çıktık. AK Partimiz, cumhurbaşkanımız bize görev verdi. İstişare yaparak, işbirliği yapar büyük işler yapacağız. Projelerimizi hazırlıyoruz, kamuoyuna sunuyoruz. Bunları yapmak için geliyoruz. Gelecekte güzel günler bizi bekliyor” dedi.TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç, Ekonomi Kampüsü’nde bulunmaktan büyük mutluluk ve gurur yaşadığını söyledi. Önümüzdeki yerel seçimlerde Isparta için değişim zamanının geldiğini belirten Bilgiç, şu konuşmayı yaptı:“Artık Isparta’da değişim zamanı geldi. Çok uzun süre iş başında olanlarda işletme körlüğü olabiliyor. Mum dibine ışık vermeyebiliyor. Büyük meseleleri öteleyebiliyorsunuz. Isparta’da el atılması gereken önemli meseleler var. Şehirleşme, imar, trafik sorun. Büyüyen bir şehirdesiniz ama sosyal, kültürel ve sportif alanlarını çeşitlendirememişsiniz. 130 bine ulaşması beklenen üniversitenizin öğrencilerine yönelik olarak şehrin baştan aşağıya dizayn etmek zorundasınız. Şehrimizin bir kütüphanesi yok. Ulaşım problem, altyapı problem, trafik problem. Farkıl bir bakış açısı ile bu sorunlar çözülebilir. Turizm potansiyeliniz var ama yüzde 10’unu kullanamıyorsunuz. Bir lidere ihtiyacınız var. Şehirlerde lider yerel yönetimlerdir. Isparta Belediyesi’nin maalesef bu yönünü göremedik. Trafik sorununda göremedik, altyapı eksikliklerinde göremedik, şehirleşme anlamında göremedik. Isparta’daki bu değişimi ve gelişimi sayın Şükrü Başdeğirmen’in gerçekleştireceğine inanıyoruz.” dedi.Ziyaret, yapılan değerlendirmelerin ardından iyi dilek ve temennilerle son buldu.