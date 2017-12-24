ISPARTA'DAKİ HACI ADAYLARI BU HABERE DİKKAT

Hac ön kayıtları başladı

İl Müftülüğü, 2018 yılı hac ön kayıtlarının dün itibariyle başladı­ğını belirterek, kayıtların 29 Aralık 2017 tarihine kadar devam edece­ğini bildirdi.

Söz konusu kayıtların mer­kezde iplikçi Cami altındaki İl Müf­tülüğü Hac ve Umre Şube Müdürlüğünde, ilçelerde ise ilçe Müftülüklerine yapıldığını ifade eden Müftülük yetkilileri konu ile il­gili olarak yaptıkları açıklamada; “Hac ön kayıtları için il ve ilçe müf­tülüklerimiz tüm hazırlıkları ta­mamlayarak, gerekli önlemleri almıştır.

Önceki yıllarda ön kayıt yaptırıp 2017 yılında kayıt yeniletip kesin kayıt hakkı elde edemeyen hacı adaylarının kayıtları da 21 - 29 Aralık tarihleri arasında Diyanet İş­leri Başkanlığı tarafından otomatik olarak yenilenecek. İl ve ilçe ko­naklama türü veya kura birliktelik­lerinde değişiklik talebinde bulunanların il veya ilçe müftülük­lerine müracaat ederek işlemlerini yaptırmaları gerekiyor.



GRUP OLARAK GİTMEK İSTEYENLERİN TALEPLERİ DE KABUL EDİLECEK

Öte yandan, 2018 yılında ilk defa hacca gitmek isteyenlerin mü­racaatları da aynı tarihler arasında alınacak. Hacca gitmek isteyenler, Diyanet İşleri Başkanlığının inter­net adresinden elektronik ortamda veya müftülüklere doğrudan form

dilekçe ile müracaat ederek kayıt­larını yaptırabilecekler. Müracaat­larda eş, anne, baba, kayınbaba, kayınvalide, kardeş ve çocukların birbirleri ile veya aralarında hiçbir akrabalık bağı olmayanların, iste­meleri halinde 10 kişiyi geçmemek üzere grup halinde kuraya girme talepleri kabul edilecek.



ÇOCUKLARIN DA KAYITLARI YAPILACAK

Ayrıca, talepleri halinde engelli vatandaşlar da hacca hiç gitmemiş refakatçileri ile birlikte, mahremsiz olarak hacca gidemeyecek du­rumda olan bayanlar ise ancak hacca hiç gitmemiş mahremleri ile müracaat yapabilecekler. Hacca götürülmek istenilen 0-12 yaş ço­cukların kayıtları ebeveynleri ile birlikte yapılacak, 7-12 yaş arası çocuklar kuraya dahil edilmeye­cekler. Ancak, çekilecek kuradan sonra kesin kayıt hakkı elde eden ebeveynler 0-Ş yaş arası çocukla­rını istemeleri halinde beraberle­rinde hacca götürebilecek, 7-12 yaş arası çocuklarını ise hacca gö- türemeyecekler.



ÖN KAYIT ÜCRETİ OLARAK 20 TL ALINACAK

İlk defa kayıt yaptırmak iste­yenlerin, ilgili bankalara 20 lira ön kayıt ücreti yatırmaları gerekiyor. Ön kayıt yaptıran hacı adayları kayıt durumlarını "hac.diyanet.gov.tr" adresinden sorgulayabilecekler’’ dediler.