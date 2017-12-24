ISPARTA'DAKİ HACI ADAYLARI BU HABERE DİKKAT

Hac ön kayıtları başladı
İl Müftülüğü, 2018 yılı hac ön kayıtlarının dün itibariyle başladığını belirterek, kayıtların 29 Aralık 2017 tarihine kadar devam edeceğini bildirdi.
Söz konusu kayıtların merkezde iplikçi Cami altındaki İl Müftülüğü Hac ve Umre Şube Müdürlüğünde, ilçelerde ise ilçe Müftülüklerine yapıldığını ifade eden Müftülük yetkilileri konu ile ilgili olarak yaptıkları açıklamada; “Hac ön kayıtları için il ve ilçe müftülüklerimiz tüm hazırlıkları tamamlayarak, gerekli önlemleri almıştır.
Önceki yıllarda ön kayıt yaptırıp 2017 yılında kayıt yeniletip kesin kayıt hakkı elde edemeyen hacı adaylarının kayıtları da 21 - 29 Aralık tarihleri arasında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından otomatik olarak yenilenecek. İl ve ilçe konaklama türü veya kura birlikteliklerinde değişiklik talebinde bulunanların il veya ilçe müftülüklerine müracaat ederek işlemlerini yaptırmaları gerekiyor.
GRUP OLARAK GİTMEK İSTEYENLERİN TALEPLERİ DE KABUL EDİLECEK
Öte yandan, 2018 yılında ilk defa hacca gitmek isteyenlerin müracaatları da aynı tarihler arasında alınacak. Hacca gitmek isteyenler, Diyanet İşleri Başkanlığının internet adresinden elektronik ortamda veya müftülüklere doğrudan form
dilekçe ile müracaat ederek kayıtlarını yaptırabilecekler. Müracaatlarda eş, anne, baba, kayınbaba, kayınvalide, kardeş ve çocukların birbirleri ile veya aralarında hiçbir akrabalık bağı olmayanların, istemeleri halinde 10 kişiyi geçmemek üzere grup halinde kuraya girme talepleri kabul edilecek.
ÇOCUKLARIN DA KAYITLARI YAPILACAK
Ayrıca, talepleri halinde engelli vatandaşlar da hacca hiç gitmemiş refakatçileri ile birlikte, mahremsiz olarak hacca gidemeyecek durumda olan bayanlar ise ancak hacca hiç gitmemiş mahremleri ile müracaat yapabilecekler. Hacca götürülmek istenilen 0-12 yaş çocukların kayıtları ebeveynleri ile birlikte yapılacak, 7-12 yaş arası çocuklar kuraya dahil edilmeyecekler. Ancak, çekilecek kuradan sonra kesin kayıt hakkı elde eden ebeveynler 0-Ş yaş arası çocuklarını istemeleri halinde beraberlerinde hacca götürebilecek, 7-12 yaş arası çocuklarını ise hacca gö- türemeyecekler.
ÖN KAYIT ÜCRETİ OLARAK 20 TL ALINACAK
İlk defa kayıt yaptırmak isteyenlerin, ilgili bankalara 20 lira ön kayıt ücreti yatırmaları gerekiyor. Ön kayıt yaptıran hacı adayları kayıt durumlarını "hac.diyanet.gov.tr" adresinden sorgulayabilecekler’’ dediler.