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Isparta'daki FETÖ/PDY davasında 12 müebbet hapis cezası

Isparta'daki FETÖ/PDY davasında 12 müebbet hapis cezası
ISPARTA
G.Tarihi: 23.02.2018 18:21
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böcüzade
  - Isparta'daki FETÖ/PDY davasında 12 müebbet hapis cezası   

- FETÖ/PDY’nin 15 Temmuz hain ve kanlı darbe girişimi sırasında Isparta Eğirdir Dağ Komando Okulu’nda görev yaparken, darbe girişimi gecesinde 700 Harbiyeliyi Ankara’ya sevk etmeye çalıştıkları iddiasıyla yargılanan 27 sanıktan 5’i ağırlaştırılmış müebbet, 7’si müebbet olmak üzere 12’si müebbet hapis cezasına çarptırılırken, tutuksuz sanıklardan 14’ü hakkında beraat, 1’inin dosyasının da başka bir soruşturma kapsamında ayrılmasına karar verildi.  
  Isparta’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz hain ve kanlı darbe girişimi sırasında Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığında eğitim gören 700 Harbiyeli öğrencinin Ankara’ya destek için götürülme girişimi davasında 27 sanıktan 5’i ağırlaştırılmış olmak üzere toplam 12’si müebbet hapis cezası ile cezalandırılırken, 2’si de tahliye edildi. Tutuksuz 13 sanıktan birinin dosyası Bingöl’de yürütülen başka bir soruşturma kapsamında ayrılırken, 12’si hakkında ise beraat kararı verildi.

  Sanık yakınları aranarak içeri alındı
  Güvenlik gerekçesiyle Isparta Adliyesi Konferans Salonu’nda görülen davayı takip etmek üzere duruşma salonuna gelen ve isimleri okunan sanık yakınları, polis ekipleri tarafından kapı girişinde arandıktan sonra içeri alındı.

  4 tutuklu sanık SEGBİS ile katıldı
  Hacı Mustafa Yazıcı başkanlığında Isparta 2.Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanıklardan 10’u ve bazı tutuksuz sanıklar ile sanık avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanıklardan Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi eski komutanı Tümgeneral Metin Akkaya, eski Kurmay Başkanı Albay Devran Çetinkaya, eski Bölük Komutanı Yüzbaşı Salih Kolcu ve eski Personel Şube Müdürü Ali Akpınar ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

  14 tutuklu sanığın 12’sine müebbet, 2’sine tahliye
  Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından daha önce haklarında, “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme, Türkiye Cumhuriyetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme, silahlı terör örgütüne üye olma” suçlarını işledikleri iddiasıyla haklarında Isparta 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılan tutuklu sanıklardan 5’i ağırlaştırılmış müebbet olmak üzere 12’sine ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme’ suçundan müebbet hapis cezası verildi.
  Açıklanan kararda; dönemin Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanı eski Tümgeneral Metin Akkaya, eski Kurmay Başkanı Albay Devran Çetinkaya, eski Bölük Komutanı Yüzbaşı Salih Kolcu ve eski Personel Şube Müdürü Ali Akpınar ve eski Binbaşı Süleyman Tezel olmak üzere 5 tutuklu sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
  Diğer yandan, Mustafa Kayar, Gökhan Açıkgöz, Ömer Faruk Kasım, Abdullah Burak Yükselen, Yasin Öztoprak, Osman Ceran ve Şahin Köse olmak üzere 7 tutuklu sanık müebbet hapis cezasına çarptırılırken, tutuklu bulunan Ahmet Özmutlu ve Selçuk Bayrak tahliye edildi.

  Tutuksuz sanıklardan 12’sine beraat
  Aynı davada yargılanan tutuksuz sanıklardan Mehmet Şirin Coşkun hakkında, Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma hakkındaki delillerle, Isparta 2.Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava delillerinin birlikte değerlendirilmesi takdiri ile dosyanın ayrılmasına karar verildiği, tutuksuz sanıklardan 12’sinin ise beraatlerine karar verildiği açıklandı.

  ISPARTA (İHA) 


 
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