VALİ GÜNAYDIN “VATANDAŞIMIZI DİNLEMEK İÇİN AYAĞINA GİDERİZ”

Vali Şehmus Günaydın Aksu ve köylerini ziyaret etti, muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya geldi. Vali Günaydın Sofular köyü ziyaretinde “Biz sizin için varız, biz sorunları dinlemek için direk vatandaşımızın ayağına gideriz” dedi.

“YUKARI YAYLABEL KÖYÜ”

Vali Şehmus Günaydın Aksu ziyaretine il merkezine en uzak köylerden birisi olan Yukarı Yaylabel Köyü ile başladı. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Vali Günay

dın her köyde olduğu gibi öncelikle kadınların talep ve önerilerini dinledi. Vali Günaydın burada iletilen içme suyu hattı tamiri, hayvancılığın geliştirilmesi ve aile hekimi ziyaretlerinin daha sık aralıklarla gerçekleştirilmesi konularında ilgililerin derhal çalışma yapması talimatı vererek, köy yolunun asfaltlanacağı müjdesini vatandaşlarla paylaştı.



“KÖSRE KÖYÜ”

Buradan Kösre Köyü’ne geçen Vali Günaydın Köy Konağında vatandaşlarla bir araya gelerek talepleri dinleyerek, vatandaşlarla sohbet etti. Vali Günaydın vatandaşlar tarafından iletilen dere ıslahı ve arazi mülkiyeti konularında ilgililerin çalışma yapmasını istedi.

Daha sonra Aksu’ya geçen Vali Günaydın burada mahalle ve köy muhtarlarının katıldığı toplantıya katıldı. Bugüne kadar gerçekleştirilen toplantılarda ve köy ziyaretlerinde kendilerine iletilen sorunların çözümünde büyük mesafeler kat ettiklerini kaydeden Vali Günaydın, bu gayretle çalışmalara devam edeceklerini söyledi.



“BİZİM VAR OLMA NEDENİMİZ VATANDAŞIMIZA VE ÜLKEMİZE HİZMET ETMEKTİR”

Vali Günaydın konuşmasında özetle “Vatandaşlarımızın sorunlarının çözümü konusunda Isparta Milletvekillerimiz, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanımız Süreyya Sadi Bilgiç ve Said Yüce, Genel Meclisi Başkanı ve Üyeleri ile İl Özel İdaresi çalışanlarımızın ciddi katkıları oluyor. Bizler bir araya geldiğimiz zaman, yaşadığımız yerdeki sorunların çözümünde daha başarılı oluyoruz. Kaynaklarımızı ve zamanı daha etkin kullanıyoruz. Böylelikle vatandaşlarımızın memnuniyet derecesini daha üst noktalara taşıyacağız. Bizim var olma nedenimiz vatandaşımıza ve ülkemize hizmet etmektir” dedi.

Toplantının ardından Vali Günaydın Aksu Belediyesini ziyaret ederek Belediye Başkanı Ali Kaya’dan ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alarak görüş alış verişinde bulundu. Aksu Kaymakamlığı’nı da ziyaret eden Vali Günaydın Kaymakam İdris Arslan’la bir süre görüştü.



“SOFULAR KÖYÜ”

Vali Günaydın Aksu’da son olarak Sofular Köyü’nü ziyaret etti. Vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Vali Günaydın kendisine iletilen su deposunun kapasitesinin arttırılması, yıpranan köy yolu ve orman yollarının düzeltilmesi konularında ilgililere, derhal çalışma yapılması talimatı verdi. Vali Günaydın vatandaşlarla sohbeti sırasında ise Suriye’de hain terör örgütlerine karşı yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’nda görev alan kahraman güvenlik güçlerine dua edilmesini istedi.