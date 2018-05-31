Isparta’da 100 yılı aşkın süredir üretilen gül, kültürümüze, günlük yaşantımıza hatta isimlerimize kadar işlemiştir. Yıllık yaklaşık 11 bin ton gül üretimimizle, dünya gül yağı ihtiyacının % 65’ini karşılamaktayız. Sadece Türkiye'nin değil dünyanın da en önemli gül üretimi merkezi olan Isparta'da, üretim 26 bin dönümlük alanda gerçekleşmekte…“Güller Diyarı” olarak bilinen Adı "gül"le özdeşleşen Isparta'da, başta gül olmak üzere son yıllarda üretimi artan lavanta ve zambak gibi aromatik bitkiler, ekonomik getirisinin yanı sıra yöre turizmi açısından da büyük önem taşımaktadır.Isparta Gül Bahçeleri Yerli-Yabancı turistler için cazibe merkezi haline gelmiştir.Dünyada ölmeden önce yapılması gereken şeyler arasında artık gül toplamakta yer almakta…Siz hala bu güzellikleri görmediniz mi?