ISPARTA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ





YETENEK SINAVI İLE ÖĞRENCİ ALAN OKULLARA BAŞVURU

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlan Yönetmeliği ve Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 21.05.2019 tarihli ve 9990012 sayılı (2019/7) genelgesine göre;



ilimiz Güzel Sanatlar Lisesi 9. ve 10. sınıf Resim ve Müzik Alanlan ile Spor Lisesi 9. ve 10.smıf Spor alanına öğrenci alımı için 26-27 Ekim 2019 tarihlerinde 3.Yetenek Sınavı yapılacaktır.

Söz konusu sınav ile ilgili Okul Müdürlüklerine başvuruda bulunulması gerekmektedir.

Kamuoyuna duyurulur.