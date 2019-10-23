Belediyemiz YÖREX Fuarındaki Yerini Aldı





Antalya Ticaret Borsası tarafından TOBB’un desteği ve “Sizin oraların nesi meşhur” sloganı ile düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX, 23-27 Ekim 2019 tarihlerinde Antalya’da ziyaretçileri ile buluşacak. Eğirdir Belediyesi bu fuarda da yerini alarak ilçenin tanıtımını gerçekleştirecek.Bu kapsamda Eğirdir Belediyesi olarak açtığımız stantta, Elma, elma reçeli, elma marmelatı, elma cipsinin yanında, ilçenin tanıtım broşürleri, katalogları ve CD’leri de fuar ziyaretçilerine dağıtacak.BELEDİYE BAŞKANIMIZ VELİ GÖK FUARI GEZDİANFAŞ Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuara Başkanımız Veli GÖK, İl Genel Meclis Üyemiz Eyyup DOĞAN ve Belediye Meclis üyemiz Mehmet YAŞAR ilçemizin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla açılan standımızı ve diğer il ve ilçeler tarafından açılan stantları tek tek gezerek bilgi alışverişinde bulundular.Ayrıca bu sabah açılışı gerçekleşen fuar'da Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu Isparta ve Eğirdir stantlarımızı da ziyaret ederek, çalışmalarımızda başarılar dilediler.Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX, üretildiği veya yetiştirildiği yörenin adıyla yani coğrafi işaretiyle anılan tarım ürünlerinin, gıda ürünlerinin, el sanatlarının ve sanayi ürünlerinin ulusal ve küresel ölçekte tanınmasına katkı sağlıyor. Fuarda, bu anlamda Anadolu’nun üretim ve yaratım kültürü görücüye çıkıyor.