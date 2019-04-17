ESKİ YAZAR KASANIZI GETİRİN YENİSİNİ GÖTÜRÜN

Yavuz Elektronik'te yeni nesil yazar kasa kampanyaları devam ediyor.

Bu kapsamda kullanmakta olduğunuz eski analog yazar kazasını getiren firmalara özel değişim ve indirim kolaylığı ile yeni nesil yazar kasaya geçiş sağlanıyor.



Profilo Isparta bayisi yetkili servisi ve servis noktası Yavuz Elektornik'te markası ve modeli ne olursa olsun değişim yapılmaktadır.



Fiyat ve değişim avantajlarıyla bu kampanyayı kaçırmayın!

Yeni nesil Profilo yazar kasanın özellikleri şöyle;

Dokunmatik renkli ekran

Rulo kapasitesi 32 metre

Yüksek batarya kapasitesi

Tüm banka kartlarıyla uyumlu

Metropolcart, Multinet, Sodexo ve Ticketrestaurant yemek kartlarını destekler

Masaüstü ve Mobil yazar kasa seçenekleri

Yavuz Elektonik iletişim:

(Davraz Yaşam Hastanesi arkası)

Piri Mehmet mahallesi 1721 sokak No:8/ADiğer kampanyalar ve ayrıntılı bilgi için telefon numaraları