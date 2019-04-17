Yavuz Elektronik'te yeni nesil yazar kasa kampanyaları devam ediyor.
Bu kapsamda kullanmakta olduğunuz eski analog yazar kazasını getiren firmalara özel değişim ve indirim kolaylığı ile yeni nesil yazar kasaya geçiş sağlanıyor.
Profilo Isparta bayisi yetkili servisi ve servis noktası Yavuz Elektornik'te markası ve modeli ne olursa olsun değişim yapılmaktadır.
Fiyat ve değişim avantajlarıyla bu kampanyayı kaçırmayın!
Yeni nesil Profilo yazar kasanın özellikleri şöyle;
- Dokunmatik renkli ekran
- Rulo kapasitesi 32 metre
- Yüksek batarya kapasitesi
- Tüm banka kartlarıyla uyumlu
- Metropolcart, Multinet, Sodexo ve Ticketrestaurant yemek kartlarını destekler
- Masaüstü ve Mobil yazar kasa seçenekleri
Piri Mehmet mahallesi 1721 sokak No:8/A
(Davraz Yaşam Hastanesi arkası)
Diğer kampanyalar ve ayrıntılı bilgi için telefon numaraları
0246 441 71 71
0545 441 71 71