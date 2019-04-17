SAREM Haber Bülteni

SAREM VE BAKA İŞBİRLİĞİ İLE EĞİTİM ÇALIŞMALARI BAŞLADI...

SAREM VE BAKA İŞBİRLİĞİ İLE EĞİTİM ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü tarafından yürütülen “Eğirdir ve Kovada Gölü Evsel ve Zirai Atıkların Tespit Edilmesi ve Kirliliğin Önlenmesi İçin Politikaların Geliştirilmesi” projesi başladı.Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı ile kurumumuz ortaklığında yürütülen proje kapsamında eğitim çalışmalarının ilki 15 Nisan 2019 Pazartesi günü Eğirdir Yukarıgökdere Köyü’nde gerçekleştirildi.Yöre halkının güzel katılım sağladığı çalışmanın açılış konuşmasını Enstitü Müdürü Şakir ÇINAR yaptı.Daha sonra konu ile ilgili eğitim sunuları eşliğinde yöre halkına bilgilendirme yapıldı. Akabinde eğitime katılanlara eğitim materyalleri dağıtıldı.Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı ile Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü ortaklığında yürütülen proje kapsamında yapılan eğitim çalışmalarının ikincisi Eğirdir Tepeli Köyü’nde düzenlendi.Yöre halkının güzel katılım sağladığı çalışmanın açılış konuşmasını Enstitü Teknik Müdür Yardımcısı Dr. Cafer BULUT gerçekleştirdi.Daha sonra konu ile ilgili eğitim sunuları eşliğinde yöre halkına bilgilendirme yapılmıştır. Eğitime katılanlara eğitim materyalleri dağıtıldı.