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KKYDP Müracaatlarında Son Gün 30 Eylül

Bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, Hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, Su ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, ç) Soğuk hava deposu, Çelik silo, Hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, Yenilenebilir enerji kullanan yeni sera, Yenilenebilir enerji üretim tesisleri,

Kırsal ekonomik alt yapı yatırım konularından; kırsal turizm yatırımları, çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri ( yüksek plastik tünel, don doluya yönelik file, mantarcılık, arıcılık ekipmanları, silaj ve balya makinesi, yem kırma ezme dağıtma kineleri,balıkçı barınak modernizasyonu ve ekipmanlar, çiftlik gübre dağıtma makineleri, süt sağım soğutma makineleri), el sanatları ve katma değerli ürünler, bilişim sistemleri ve eğitimi yatırımları, hibe desteği kapsamında değerlendirilmektedir.

T.C.ISPARTA VALİLİĞİİl Tarım ve Orman MüdürlüğüKonu :KKYDP Müracaatlarında Son Gün 30 Eylül02.08.2019 tarih ve 30850 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2019/30) uyarınca Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP)'na müracaatlar 30 Eylül 2019 tarihinde sona erecektir.Söz konusu desteklemelerle ilgili olarak İl Tarım ve Orman Müdürü Enver Murat Dolunay açıklamalarda bulundu.Aşağıda belirtilen konularda yatırımcılara %50 destek verdiklerinin altını çizen Dolunay, programa başvuru için son müracaat tarihinin 30 Eylül 2019 olduğunu, daha detaylı bilgi almak isteyen yatımcıları Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine beklediklerini" söyledi.%50 hibe verilen konu başlıklarığ) Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar,