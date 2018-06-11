- Antalya’dan Isparta’ya gelen yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildiAntalya’dan Isparta’ya gelen bir yolcu otobüsünde uyuşturucu madde ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, kentte uyuşturucu ticareti ve kullanımını önlemek adına Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Alınan istihbari bilgiler doğrultusunda, Şehirlerarası Otobüs Terminalindeki bir otobüste arama yapan polis, yolcu olarak bulunan H.G. ile birlikte 2 adet extacy hap, 4 paket eroin maddesi, 1 paket 0.50 gram kokain maddesi ele geçirdi.İHA