T.C.

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

13. Bölge Müdürlüğü





Ek-Pet İnç. San. Taah. ve Tic. Ltd. Şti.’nin taahhüdü altında bulunan ” Isparta- Eğirdir Yolu (Eğirdir Geçişi ve Kuleönâ Varyantı Dahil) toprak işleri, sanat yapılan ve BSK yapılması" işinde yapım çalışmaları devam etmektedir.

11,06.2018 Pazartesi günü 13:00- 18:00 saatleri arasında, 32 - 02 K. K, No.lu İsparta - Eğirdir Ayrımı Barla İl Yolunun 3+000 kilometresinde bulunan Harmanören Taş Ocağı’nda patlatmalı kazı çalışması yapılacaktır, ilgili çalışma sebebiyle, belirtilen gün ve saatte Barla yolu trafiğe kapatılacaktır. Trafik Barla - Eğirdir yolu üzerinden sağlanacaktır.



Ruhi ÖZGEN Bölge Müdürü a. Bölge Müdür Yrd.