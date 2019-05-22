Isparta, 2018-2019 sezonu U14 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe müsabakaları 74 ilden 126 takımın katılımı ile yarın başlayacak şampiyonaya ev sahipliği yapacak kentler arasında yer alıyor.2018 - 2019 sezonu U14 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe müsabakaları 74 ilden 126 takımın katılımı ile başlıyor.Müsabakalar 6'şar takımlı 19 grupta 23 - 26 Mayıs 2019 tarihlerinde, 4'er takımlı 3 grupta ise 24 - 26 Mayıs 2019 tarihlerinde olmak üzere toplam 22 grup merkezinde oynanacak.İstanbul, Edirne, Bilecik, Yalova, Düzce, Balıkesir, Kütahya, Aydın, , Muğla, Isparta, Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Van, Artvin, Erzincan, Giresun, Sinop, Zonguldak, Çorum ve Kayseri grup merkezlerinde oynanacak 1. kademe müsabakaları sonunda grup birincisi olacak 22 takımın katılımıyla 4 grup merkezinde 2.kademe müsabakaları oynanacak.2. kademe müsabakaları sonunda gruplarında birinci olan 4 takım, final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak.Grup müsabakalarının 23-25 Mayıs 2019 tarihleri arasında Milli Egemenlik Futbol sahasında, 26 Mayıs 2019 Final Müsabakası ise Atatürk Stadyumunda oynanacaktır.