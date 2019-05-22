ISPARTA,U14 TÜRKİYE FUTBOL ŞAMPİYONASI 1. KADEME MÜSABAKALARINA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK...
Isparta, 2018-2019 sezonu U14 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe müsabakaları 74 ilden 126 takımın katılımı ile yarın başlayacak şampiyonaya ev sahipliği yapacak kentler arasında yer alıyor.
U14 TÜRKİYE FUTBOL ŞAMPİYONASI1.Kademe Müsabakaları Başlıyor
2018 - 2019 sezonu U14 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe müsabakaları 74 ilden 126 takımın katılımı ile başlıyor.
Müsabakalar 6'şar takımlı 19 grupta 23 - 26 Mayıs 2019 tarihlerinde, 4'er takımlı 3 grupta ise 24 - 26 Mayıs 2019 tarihlerinde olmak üzere toplam 22 grup merkezinde oynanacak.
İstanbul, Edirne, Bilecik, Yalova, Düzce, Balıkesir, Kütahya, Aydın, , Muğla, Isparta, Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Van, Artvin, Erzincan, Giresun, Sinop, Zonguldak, Çorum ve Kayseri grup merkezlerinde oynanacak 1. kademe müsabakaları sonunda grup birincisi olacak 22 takımın katılımıyla 4 grup merkezinde 2.kademe müsabakaları oynanacak.
2. kademe müsabakaları sonunda gruplarında birinci olan 4 takım, final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak.
Grup müsabakalarının 23-25 Mayıs 2019 tarihleri arasında Milli Egemenlik Futbol sahasında, 26 Mayıs 2019 Final Müsabakası ise Atatürk Stadyumunda oynanacaktır.