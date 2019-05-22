Göller ve Güller Diyarından Senfoni İle Isparta Türküleri Albümü Yayınlandı

Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü ve Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminin destekleriyle hayata geçirilen ‘Göller ve Güller Diyarından Senfoni ile Isparta Türküleri’ albümü, üniversitemiz web sayfasında yayınlandı.

Musa Göçmen Senfoni Orkestrası ile SDÜ Akademik Oda Orkestrası eşliğinde Tenor Doç. Dr. Ömer Türkmenoğlu’nun on anonim Isparta türküsünü yorumladığı albüme ulaşmak için



Türküleri aşağıda bulunan linklerden indirip dinleyebilirsiniz.



1- Badılcanı Doğradım

2- Çayıra Serdim Postu

3- Evlerinin Önü Mersin

4- Daşlı Tarla Ayrıklı (Enst.)

5- Şu Aydının Uşağı

6- Erik Dalı Gevrek Olur

7- Ardıçtandır Guyuların Govası

8- Kesinti Zeybeği (Enst.)

9- Gıcır Gıcır Gelir

10- Çayır Çimen Geze Geze



