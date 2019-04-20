“Türkiye Sucul Canlılar Müzesi” Açılıyor

Süleyman Demirel Üniversitesi Su Enstitüsü ile Tarım ve Orman Bakanlığı, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü işbirliğinde kurulan “Türkiye Sucul Canlılar Müzesi” 26 Nisan Cuma günü Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı’nın eşliğinde açılacak.Türkiye’nin sucul ekosisteminin ortaya çıkarılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla kurulduğunu belirten üniversitemiz Su Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Şehnaz Şener, müzenin ülke genelindeki tüm araştırmacıların müze bünyesindeki laboratuvarda örnekler üzerinde incelemeler yapmasına olanak sağlayacak şekilde tasarlandığını söyledi.Müzenin başta öğrenciler olmak üzere tüm halkın ziyaretlerine açık olduğunu bildiren Doç. Dr. Şener, “Su Enstitüsü bünyesinde kurulan bu müzenin en önemli sorumluluklarından birisi de ülkemizin sucul fauna ve florası üzerinde yapılacak tür tayinlerine ait havza bazında veri tabanının oluşturularak “Ulusal Su Bilgi Sistemi” ne entegre edilmesidir.” dedi. Müze envanterinde Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen farklı havzalara ait örneklerin yanı sıra SDÜ ve ISUBÜ öğretim üyelerinin çalışmalarından elde edilen özel örneklerin de bulunduğunun altını çizen Doç. Dr. Şener, “Müzeye ulaştırılan örneklerin depolanması, envantere işlenmesi ve sergileme işlemleri bilimsel saklama ve koruma şartlarına uygun olarak gerçekleştirilecektir.” diye konuştu.Türkiye’nin farklı havzalarından elde edilen materyallerin müzeye gönderildiğine işaret eden Doç. Dr. Şehnaz Şener şöyle konuştu: “Müzenin kurulmasına ilişkin işbirliği protokolü dönemin Su Enstitüsü Müdürü Sayın Prof. Dr. İbrahim Diler ve Prof. Dr. Hasan Kalyoncu’nun girişimleriyle üniversitemiz Su Enstitüsü ile Mülga Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü arasında imzalanmıştır. Yapılan protokol gereğince Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’nce Türkiye’nin farklı nehir havzalarında yapılan çalışmalardan elde edilen sucul fauna ve flora materyalleri Enstitümüze gönderilmektedir. Her bir örnek Enstitümüzce kayıt altına alınarak kurulan Türkiye Sucul Canlılar Müzesinde bilimsel yöntemlerle korunmakta ve sergilenmektedir. Müzenin kurulmasındaki desteklerinden dolayı başta üniversitemiz Rektörü Sayın Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı ve Rektör Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Mehmet Saltan olmak üzere SDÜ Su Enstitüsü çalışanları ile emeği geçen herkese teşekkür ederim.”