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“Kırmızı Başlıklı Kız” Perdelerini Üniversitemizde Açtı

ETİ Çocuk Tiyatrosu perdelerini, Prof. Dr. M. Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezi’nde açtı. Üniversitemiz Endüstri ve Kalite Topluluğunca 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen etkinlikte “Kırmızı Başlıklı Kız” isimli tiyatro oyunu sahnelendi.Onlarca çocuğu bir araya getiren tiyatro oyunu, çocukları eğlendirmesinin yanı sıra aynı zamanda onlara “Büyüklerin sözünden çıkmamak gerektiği”, “Tanınmayan kişilere karşı da dikkatli olunması gerektiği” gibi mesajlar da verildi.