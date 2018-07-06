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ISPARTA'DA TÜM MUTFAK ARAÇ GEREÇLERİ UYGUN FİYATA DOĞUŞ MUTFAK'TA

ISPARTA'DA TÜM MUTFAK ARAÇ GEREÇLERİ UYGUN FİYATA DOĞUŞ MUTFAK'TA
ISPARTA
G.Tarihi: 05.07.2018 23:22
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Isparta Düğün Salonları
BİNLERCE MUTFAK EŞYASI ÇEŞİTLERİ UYGUN FİYATA ISPARTA'DA TEK BİR NOKTADA

Isparta'da evinizin vazgeçilmez eşyası olan mutfak araç gereçleri tek bir noktada Doğuş Mutfak'ta biraraya geldi.

Tencere ,tava ve çaydanlık setleri , semaverler, baharatlık takımları,saklama kapları ve daha mutfakta ihtiyaç duyduğunuz ne varsa hepsi uygun fiyatlı olarak Doğuş Mutfak  reyonlarında.

Doğuş Mutfak'ta o kadar çok ürün katagorisi var ki sadece mutfak eşyası çeşitleri ile sınırlı değil;

Banyo araçları, temizlik araç gereçleri, çamaşır sepeti,mandal, ütü masası,bahçe ve piknik malzemeleri gibi bir çok ürüne de burada rastlamak mümkün.

Adres: Yeni Antalya yolu müftülük ilerisi
 Gazi Kemal Mahallesi, 32040 Isparta Merkez

Telefon: 0246 500 33 35

Isparta Haber Ajansı sizler için Doğuş Mutfak'taki reyonları görüntüledi.
 
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