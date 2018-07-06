BİNLERCE MUTFAK EŞYASI ÇEŞİTLERİ UYGUN FİYATA ISPARTA'DA TEK BİR NOKTADA
Isparta'da evinizin vazgeçilmez eşyası olan mutfak araç gereçleri tek bir noktada Doğuş Mutfak'ta biraraya geldi.
Tencere ,tava ve çaydanlık setleri , semaverler, baharatlık takımları,saklama kapları ve daha mutfakta ihtiyaç duyduğunuz ne varsa hepsi uygun fiyatlı olarak Doğuş Mutfak reyonlarında.
Doğuş Mutfak'ta o kadar çok ürün katagorisi var ki sadece mutfak eşyası çeşitleri ile sınırlı değil;
Banyo araçları, temizlik araç gereçleri, çamaşır sepeti,mandal, ütü masası,bahçe ve piknik malzemeleri gibi bir çok ürüne de burada rastlamak mümkün.
Adres: Yeni Antalya yolu müftülük ilerisi
Gazi Kemal Mahallesi, 32040 Isparta Merkez
Telefon: 0246 500 33 35
Isparta Haber Ajansı sizler için Doğuş Mutfak'taki reyonları görüntüledi.