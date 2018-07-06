Bölge MüdürlüğümüzdeTabii Tensil Hazırlık Çalışmalarına Arazi Tatbikatı ile BaşlandıBölge Müdürlüğümüz sınırlarında yayılış gösteren Karaçam ormanlarının geneline yakın kısmında “zengin tohum yılı” tespiti yapılması nedeniyle yapılacak tabii gençleştirme çalışmalarında uygulama birlikteliği sağlamak amacıyla Bölge Müdürümüz Kenan Akduman Başkanlığında, Bölge Müdür Yardımcısı Nuri Maraş, Ağaçlandırma ve Silvikültür Şube Müdürü Ahmet Şahan, Etüt ve Proje Baş Mühendisi ve Şube Mühendisleri tüm İşletme Müdür/Müdür Yardımcıları, İşletme/ATM Şefleri, Danışmanlık kapsamında çalışan Orman Mühendisleri ve Orman Muhafaza Memurlarının katılımıyla Isparta İşletme Müdürlüğüne bağlı Keçiborlu Şefliğinde arazi tatbikatı yapıldı.Tohumlama kesiminde kalacak fertlerin işaretlenmesi, Makinalı toprak işleme yöntemlerinden kazayağı monteli traktör, mini ekskavatör ile toprak işlenmesi, tohum toplanması ve tohum takviyesinde takip edilecek hususlar irdelendi.Bölge Müdürümüz Kenan Akduman’ın açılış konuşmasında ”Ormancılık faaliyetlerinin arazide bilfiil uygulanarak öğrenilmesi gerektiğine, kurumun sürekliliğinin geleneklerini sürdürmekle ilgili olduğuna dikkat çekerek arazi tatbikatlarını çok önemsediklerini” söyledi.Silvikültür Şube Müdürü Ahmet Şahan Tarafından katılımcılara Isparta İşletme Müdürlüğü, Keçiborlu Şefliği sınırları içinde bulunan 68.0 hektarlık 266 nolu karaçam tabii tensil bölmesinde arazi hazırlığı, bol tohum yılı tespiti ve tohumlama kesimi, makinalı toprak işleme yöntemleriyle ilgili bilgi verildi. Silvikültür Şubesinde görevli Mühendis Mehmet Yiğci tarafından da katılımcılara tohum ağacı tespitiyle ilgili bilgi verilerek uygulama yapıldı. Sahada mini ekskavatörle üç riperli toprak işleme aparatı ve Tarım traktöründe ekli kazayağı ile toprak işleme uygulaması yapılarak ham humus toprağın mineral toprakla karışması sağlandı. Böylelikle çimlenen tohumların yaz kuraklığını zarar görmeden atlatması hedeflendi.Daha sonra Keçiborlu İşletme Şefliği Kuyucak köyünde tesis edilen 10.0 hektarlık lavanta sahasında yapılan çalışmalar yerinde değerlendirildi.ISPARTA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ