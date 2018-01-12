ISPARTA'DA TEFECİ OPERASYONU!

Isparta İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Isparta İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda; Yalvaç ilçesinde 1 (bir) şahsın tefecilik yaptığı yönünde bilgiler elde edilmiştir.İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince; Yalvaç ilçesi Sücüllü köyünde N.A. isimli şahsın yüksek faizle tefecilik yaptığı bilgisinin alınması üzerine başlatılan soruşturmada 9 (dokuz) vatandaşımızın mağdur olduğu tespit edilmiştir. Olayla ilgili adli makamlardan alınan arama kararı ile şahsın araç, ev ve eklentilerinde yapılan arama sonucunda (12.095) TL nakit para, (10) Euro, (1) adet borç senedi, (1) adet alacakların yazılı bulunduğu not kağıdı, (4) adet noter belgesi, (1) adet banka kartı, (3) adet boş hayvan satış belgesi ve (1) adet cep telefonu ele geçirilmiştir.Şüpheli N.A. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Yalvaç Kapalı Cezaevine teslim edilmiştir.Isparta İl Jandarma Komutanlığı halkın huzur ve güvenini sağlamaya yönelik faaliyetlerini kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir” denildi.