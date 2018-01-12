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EMEKLİLER İÇİN YENİ TALEP KABUL EDİLİRSE....

EMEKLİLER İÇİN YENİ TALEP KABUL EDİLİRSE....
ISPARTA 0
böcüzade

Emekli için son 3 gün

Yaklaşık 12 milyon emekli Ocak zammını cebine koymaya hazırlanırken, ek ödemeler için yeni bir düzenleme gündeme geldi.

 

12 milyona yakın emeklinin bu ay maaşlarıyla birlikte ek ödemeleri de artarken, yeni bir düzenleme gündemde. Talepler hayata geçerse, 2018'de maaşın yüzde 4’ü yerine yüzde 9’u oranında ek ödeme verilecek.

Yaklaşık 12 milyon emekli Ocakzammını cebine koymaya hazırlanıyor. Yüzde 5.69'luk zam maaşlara yansıtıldı. Ayın 17'sinden itibaren emeklilere maaş alma günlerinde ödemeler yapılacak. Bu ay maaşlar arttığı için her ay ödenen net aylığın yüzde 4'ü oranındaki ek ödeme (vergi iadesi) de yükseldi.

Örneğin; Aralık itibarıyla 2 bin lira net maaşı olan bir emekli 80 lira ek ödeme alıyordu. Böylece bu emeklinin banka hesabına yatırılan para 2 bin 80 lirayı buluyordu. Bu emeklinin çıplak maaşı yüzde 5.69 zamla birlikte 2 bin 113 lira 80 kuruş oldu. Yüzde 4 ek ödemesi ise 84 lira 55 kuruşa çıktı. Böylece bankaya yatacak para 2 bin 80 liradan 2 bin 203 lira 35 kuruşa yükseldi. Emekliler maaşlarını ve ek ödemelerini zamlı olarak almaya hazırlanırken, yeni bir düzenleme de gündemde.

EMEKLİYE EK ÖDEME EN AZ YÜZDE 8 OLMALI

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, emeklilere vergi iadesi karşılığı olarak ödenen ek ödeme tutarlarının yetersiz kaldığını ve bu nedenle ek ödeme oranlarının en az yüzde 8-9 olarak yeniden belirlenmesi gerektiğini dile getiriyor.

EMEKLİYE 106 LİRA

Bu talep hayata geçerse, emeklilerin geliri artacak. Emekli ekstra artış elde etmiş olacak. Ek ödeme yüzde 9 olursa, net maaşı 2 bin 113 lira 80 kuruş olan emeklinin ek ödemesi 84 lira 55 kuruş yerine 190 lira 18 kuruşa yükselecek. Bu emeklinin ek ödemesinde 106 lira 63 kuruşluk artış yaşanacak. Yani emekli, 106 lira gelir artışı elde etmiş olacak.

Emeklinin Ocak zammı ise bu ayın 15'inde hesaplara yatmış olacak.

KAYNAKYENİ ŞAFAK
Türkiye Haberleri
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EMEKLİLER İÇİN YENİ TALEP KABUL EDİLİRSE....
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