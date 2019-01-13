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Isparta'da Tarım Bayramı etkinleri düzenlendi

Isparta'da Tarım Bayramı etkinleri düzenlendi
ISPARTA
G.Tarihi: 12.01.2019 20:18
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ISPARTA'DA TARIM BAYRAMI KUTLAMALARI

Isparta'da Tarım Eğitiminin 173. Yıldönümü nedeniyile düzenlenen çeşitli etkinler ve Kutlamalar yapıldı.

ISUBÜ BÜLTENİ

Tarım Eğitiminin 173. Yıldönümü Kutlama Mesajı

10 Ocak 1846 yılında İstanbul Ayamama Çiftliğinde açılan ilk Ziraat mektebi ile başlayan tarımsal öğretimimiz, 173 yıllık bir süreç içerisinde ülkemizin dört bir yanına yayılan yüzlerce kurumu ve binlerce öğrencisi ve akademisyeni ile büyük bir camiaya dönüşmüştür. Emeği geçen herkese Üniversitem adına en kalbi şükranlarımı sunuyorum.
Bugün ülkemiz sahip olduğu genç nüfusu, tarıma elverişli ekolojisi, dinamik özel sektörü ve bilgili akademisyenleri sayesinde Dünyanın en büyük 7. Tarım üreticisi konumuna yükselmiştir. Ancak ülkemizin 2023 yılı tarım hedefi en büyük 5. Ülke konumuna yükselebilmektedir. Ülkemizin bu amaca ulaşabilmesinde bugüne kadar olduğu gibi, bugünden sonrada üstün gayretli çalışmamıza bağlıdır. Ülkemiz tarımına emek veren siz değerli akademisyenler, bilgili ve donanımlı tarım eğitimi alan gençliğimiz ve çalışkan köylümüz ile el ele vererek şüphesiz bu amaca ulaşılacaktır. Üniversitemiz, Tarım Bilimleri Teknolojileri Fakültemiz ve ilgili birimlerimiz ile bunun için her türlü desteği vereceğimizin bilinmesini istiyorum.
Tüm tarım emekçilerinin, değerli akademisyenlerinin sevgili öğrencilerimizin 
TARIM EĞİTİMİNİN 173. YILINI ve TARIM BAYRAMINI tebrik ediyorum. 
 
Prof.Dr. İbrahim DİLER 
REKTÖR
 
REKTOR-Makamda01-1-1


Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi'nde Tarım Bayramı
Saygı duruşu ve isitklal marşı ile başlayan  Tarımsal Eğitimin 173. Yılı adlı etkinlik, Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Akademik Oda Orkestra'sının verdiği konser ile devam etti. Ardından Ziraat Fakültesi tanıtım filmi izletildi.

ISUBÜ Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adnan Nurhan Yıldırım konuklara katılımlarından dolayı teşekkür etti.

ISUBÜ Rektör yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Fakir konuşmasında tarımın her geçen gün artan değerinden bahsetti.

Vali Yardımcısı Dr. Hakan Kubalı “Ziraat fakültelerine ülke olarak daha fazla önem vermemiz gerekiyor.” dedi. Daha sonra Vali Yardımcısı Kubalı Prof. Dr. ünvanı alan hocalara binişlerini giydirdi.

Doçentlik ünvanı alan hocaların akademik yükselme binişlerini giydirmek üzere Rektör Yardımcısı Fakir sahneye çıktı. 

Dr. Öğr. Üyesi ünvanı alan hocalara ise Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsa Telli binişlerini giydirdi.

Plaket töreninin ardından etkinlik sona erdi.
 
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