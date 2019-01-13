Sayın Bakanımız İlimiz Kadir Boylu Ortaokulunda Derse Video Konferansla Bağlandı

Yarının gençleri sevgili öğrencilerimizin oldukça zor ve bir o kadar içten soruları, Sayın Bakanımızı bazen gülümsetti, bazen de duygulandırdı.

"Size tek bir tavsiyem olacak olsa o da ´çok kitap okumak´ olur"

Sayın Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk, ilimiz Kadir Boylu Ortaokulu öğrencilerinden gelen taleplere kayıtsız kalamadı. Bakan Selçuk, yoğun programı nedeniyle okulumuza gelemeyince, öğrencilerimize Ankara´dan makam odasından video konferansla konuk oldu.Kadir Boylu Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmenimiz Tuba Özkan, öğrencilerine kültürel değerleri aktarmak için, "Büyüklerden Küçüklere Hikayeler" adlı bir proje başlattı. 6´ncı sınıf öğrencisi Yaşar Özkan "Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile de görüşebiliriz" deyince Bakanlığa mektup gönderildi. O mektuplardan birkaç gün sonra Sayın Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk, video konferansla derse konuk oldu.İlk sözü buluşmanın mimarı, Yaşar Özkan aldı. Özkan, Sayın Bakanımıza teşekkür ederek "Öğretmenimiz bize bu projeyi anlattığında ben sizinle de görüşebileceğimizi söylemiştim, arkadaşlarım da bana gülmüştü. Çok üzülmüş ve sizin bizimle konuşmayacağınızı düşünmüştüm. Sizi gördüğüm ve sizinle konuştuğum için çok mutluyum" dedi.Sayın Bakanımız da buluşmaya aracı olduğu için asıl kendisinin minik Yaşar´a teşekkür borçlu olduğunu söyleyerek, "Asla hayallerinizi sınırlamayın. Bir şeyin olup olmayacağına önceden karar vermeyin. Önce çabalayın, uğraşın. Olmazsa yeni bir hedefe yönelirsiniz" mesajını iletti.Sınıftaki İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Dr. Ahmet Yıldırım, okul müdürümüz Polat ÖZKAN ve öğretmenleri de selamlayan Milli Eğitim Bakanı Selçuk, öğrencilere olan sevgileri ve başarmak konusunda motivasyonları oldukça hedeflere ulaşılabileceğinin altını çizdi. Bakan Selçuk´un eğitimcilere mesajı "Yeter ki çocuklarımızı sınırlamayalım" oldu.Başarı ve mutluluğun kapılarını açacak tek bir anahtar sözcük isteyen öğrencimiz Melahat Şişman´a Sayın Bakanımız, "Kalbinizden geçen neyse onu yapmaya çalışın" oldu. Sayın Bakanımız kendisi için başarının ´hayatla uyum içerisinde, insanlara ve insanlığa hizmet ederek, doğayla barış içerisinde yaşayabilmek´ olduğunu anlatarak "Kendi hayatıma bakarsam çalışmak, disiplinli olmak ve sevdiğim işlerle meşgul olmak çok üzerinde durduğum kavramlar. Sevdiğiniz işi yaparsanız hayat boyu çalışmamış olursunuz, o sizin zaten hobinizdir, hem de size para verirler. Popüler olan ya da herkesin yaptığı işi değil de sizin kalbinizden geçen iş neyse onu yapmaya çalışırsanız o zaman başarı ve mutluluk çok daha kolay gelecektir" cevabını verdi.Son sınıf öğrencisi Yasin Akkan "Vatan sevgisi davranışa nasıl yansımalı?" diye sordu. Sayın Bakanımız ise soruya Atatürk´ün "Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır" sözünü hatırlatarak yanıt verdi. "Eğer yaptığınız işi dürüst, namuslu, harama bulaşmadan yaparsanız o zaman zaten vatanseversinizdir. Vatanseverlik sadece savaşlarla, şiirlerle ilgili değildir. Sınıfın içinde de vatansever olunur. Eğer bir başkasıyla değil kendinizle yarışırsanız, büyüklere saygı, etrafı temiz tutma konusunda örnek öğrenci olursanız vatanseversinizdir. Yoldan geçen bir taşı kimseye zarar vermesin diye kaldıran kişi de vatanseverdir" ifadelerini kullandı.Sayın Bakanımız, çocuklara mutlaka bir hobi edinmeleri gerektiğini de öğütleyerek şunları kaydetti:"Çift kanatlı olmak istiyorsanız sanat ve sporla da ilgilenin. Notlarınız düşük olur, yüksek olur, çalışırsınız, yükseltirsiniz, değiştirirsiniz ama kişiliği güçlü iyi bir insan olayım derseniz mutlaka sanatla ilgilenin."Sayın Bakanımız, en çok etkilendiği kitabın pek çok kişi gibi "Küçük Prens" olduğunu, hangi yaşta, kim okursa okusun farklı etkiler oluşturduğunu söyledi."Size tek bir tavsiyem olacak olsa o da ´çok kitap okumak´ olur" diyen Bakanımız, üniversite sınavında başarılı olanların da dershaneye giden, çok soru çözen değil; çok okuyanlar olduğunun altını çizdi. Sayın Bakanımız, öğrencilerimize "Kendi kendinizle yarışın, kitapları ayna karşısında yüksek sesle okuyun. O zaman sessiz bir etkinlik değil hitabetinizi de geliştirecek bir şey yapmış olursunuz" diye seslendi.Konferansla bağlandığı okulumuz Kadir Boylu Ortaokulu’nun artık kendi iliyle değil dünyayla yarışmak gibi bir görevi olduğunu belirten Bakanımız, öğrenciler aracılığıyla anne babalarına da selam gönderdi. Bakanımız öğrencilere "Ziya Hoca´nın selamı var, bize daha çok kitap alın deyin" dedi.