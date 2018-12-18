Isparta İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Isparta ili Merkez ilçesi Kuleönü beldesinde bir şahsın elinde bulunan tarihi eseri satmak için müşteri aradığı yönünde bilgiler elde edilmiştir.İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince icra edilen operasyonda; M.D (1960 D.lu), Y.D. (1992 D.lu), B.A. (1978 D.lu) ve O.A. (1981 D.lu) şüphelilerin ellerinde bulunan Roma dönemine ait, 1600 yıllık Sidamara Tipi Lahidin bir yüzüne ait (90x70 cm ebatlarında yaklaşık 100 kg ağırlığında) tarihi eseri 700.000,00 TL karşılığında satmaya çalışırken suçüstü yapılmış ve şüpheliler yakalanmıştır.Olayda yakalanan şüpheliler;hakkında adli işlem başlatılarak, ele geçirilen tarihi eser Isparta Müze Müdürlüğüne teslim edilmiştir.Isparta İl Jandarma Komutanlığı, Ülkemizin tarihi ve kültürel zenginliklerini korumaya yönelik faaliyetlerini kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.T.C.ISPARTA VALİLİĞİİl Jandarma Komutanlığı