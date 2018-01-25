Isparta'da Sokak Hayvanları Unutulmadı

Isparta’nın Şarkikaraağaç Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı.Şarkikaraağaç Belediyesi, ilçedeki sokak hayvanlarına kar yağışının olduğu soğuk kış günlerinde yem ve mama dağıtımı gerçekleştirdi. Hayvan barınağına görevlendirilen Belediye personelleri ve İlçe Gıda Tarım Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri hayvanların günlük beslenmeleri gerçekleştiriyor. İlçe genelinde oluşturulan ekiple birlikte rutin mama dağıtımları devam ederken hava şartlarının zorladığı dönemlerde ekip sayısı arttırılarak çalışmalar yoğunlaştırılıyor.