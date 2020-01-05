SOBA, ISPARTA'DA CAN ALDI

Isparta

'nın Gelendost ilçesinde sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi hayatını kaybetti, eşi ise tedavi altına alındı. Çift Bağıllı köyünde yaşıyordu.

66 yaşındaki Mustafa Köze hayatını kaybetti. S.D Araştırma ve Uygulama hastanesine kaldırılan Faden Dudu Köse'nin hayati tehlikesinin bulunuğu ve tedavisinin devam ettiği ifade ediliyor.