MEVSİMİN EN LEZZETLİLERİ GÖZDE BALIK TEZGAHLARINDA

Karada balık, Gözde Balık'tan alınır.

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Uzmanlar kış aylarında vücudun direncinin kırılmaması ve sağlıklı bir yaşam için bol bol balık tüketilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.Isparta'nın balık markası Gözde Balık tezgahlarında mevsimin en lezzetli balık çeşitleri yerini aldı.'nda Kefal ve Hamsi tam yağlı durumdadır, Uskumru, Lüfer, Palamut, İstavrit lezzetini korur.''''Balığın yanında yeşillik yada sebze meyve almak isteyenler için ise hemen yan tarafında Gözde Manav hizmet vermektedir.6 Mart Atatürk caddesi Halı Sarayı karşısı