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Isparta'da ‘Sıfır Atık Projesi’

Isparta'da ‘Sıfır Atık Projesi’
ISPARTA
G.Tarihi: 06.12.2018 15:09
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 -SDÜ’de ‘Sıfır Atık Projesi’   
 
- Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) tarafından düzenlenen “Sıfır Atık Projesi Eğitim Semineri" Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.   
 Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serdal Terzi, proje hakkında bilgi vererek, “Üniversitemizde 2 yıldan bu yana atık maddelerin toplanması konusunda çalışmalar yürütülüyor. Yeni oluşturulan sıfır atık projesinin de hayata geçirilmesi ile birlikte iki çalışma aynı anda yürütülecek” diye konuştu. 
   
“Son derece önem arz eden bir proje” 
  Isparta Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Abdullah Borca ise sıfır atık projesinde odak noktanın personel olduğuna dikkat çekerek projenin ülke ekonomisine de önemli katkı sağlayacağını söyledi. 
   
Sıfır atık projesine ilk olarak kendi kurumlarında başladıklarını ifade eden Isparta Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Sıfır Atık Projesi Sorumlusu Cennet Kahraman ise proje ile ilgili şunları kaydetti; “İsrafın önlenmesi açısından son derece önem arz eden bir proje. Özellikle çevreye ve ekonomiye getirisi fazla.” 
   
Tosun: “7 bin kişiye ulaştırmayı hedefliyoruz” 
  SDÜ Sıfır Atık Projesi Sorumlusu Prof. Dr. İsmail Tosun da üniversitemizde gösterilen hassasiyete dikkat çekerek, “Projenin uygulanması konusunda öğrenci ve personelimizin bilinçlendiğini görmek bizleri memnun ediyor. Bizler de yılsonuna kadar projemizi daha da geliştirip 7 bin kişiye ulaştırmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı. 
 
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İHA
                                         
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