- Isparta’da ilki geçen yıl düzenlenen Tarihi Kunduracılar Sitesi İndirim Günlerinin ikincisi Cuma günü başlıyor.Isparta Belediyesinin desteklediği ve ilki geçen yıl 18 Nisan-7 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Tarihi Kunduracılar Sitesi İndirim Günlerinin ikincisi 7 Aralık Cuma günü başlıyor. Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, 17 Aralık 2018 tarihine kadar devam edecek olan Tarihi Kunduracılar Sitesi İndirim Günlerine tüm vatandaşları davet etti. Isparta Belediyesi olarak esnafa yönelik desteklerin devam ettiğini ilkini geçen sene düzenledikleri Kunduracılar Sitesi İndirim Günlerinin ikincisinin cuma günü saat 11.00’da yapılacak olan törenle açılacağını dile getiren Günaydın, yine esnafa destek kapsamında geçen ay içerisinde de Bayraklı Üzüm Pazarında indirim günleri düzenlendiğini hatırlattı.Belediye Başkanı Günaydın, indirim günlerinin Isparta’da yaşayanlar için bir şans olduğunu belirterek, gerçek dostluğun, sevginin, kalitenin ve indirimin Kunduracılar Sitesinde görüleceğini söyledi. Günaydın, “Halkımız ucuz alışveriş yapsın, esnafımız kazansın diye çalışıyoruz. Esnafımıza desteğimiz devam ediyor. Esnafımız satışa sundukları ayakkabılarda ciddi anlamda indirime gidiyor. Bu indirim günleri halkımız, üniversite gençliğimiz için büyük bir şanstır. Vatandaşlarımız ayakkabıcılar sitesinde aradıkları her türlü ayakkabıyı kolaylıkla bulabileceklerdir. Ayakkabılarda kalite, ucuzluk her şey var. Gerçek indirimler burada olacak. Tarihi Kunduracılar Sitemizde düzenlenecek olan indirim günlerinin Isparta’mıza hayırlı, uğurlu olmasını diliyor, tüm vatandaşlarımızı buraya davet ediyorum” şeklinde konuştu.İHA