“Selçuklu Döneminde Tezhip” ve “”Değerlerle Minyatür” Sergileri Açıldı

Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Genç küratörlüğünde hazırlanan “Selçuklu Döneminde Tezhip” ve “”Değerlerle Minyatür” isimli iki sergi, GSF Sanat Galerisinde açıldıSergide, Sakarya Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Görevlisi Ayşen Karakoç Civili Atölyesi öğrencileri Zeynep Toker, Hatice Yaldız, Muhammed Esad Yaldız, Elif Aygördü, Melek Ökten Ayyüzlü, Aysun Kibar, Rabia Yavuz ve Ayşegül Saral’ın oluşturduğu eserler beğeniye sunuldu.GSF Dekanı Prof. Dr. Bilge Hürmüzlü Kortholt’un açılış konuşmalarının ardından Tenor Doç. Dr. Ömer Türkmenoğlu’nun Öğr. Gör. Adil Levent Yüksel piyanosu eşliğinde yorumladığı türküler beğeni topladı.