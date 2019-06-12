Isparta Belediyesi Ulusal Gül, Kozmetik Ürünleri Fuarı ve 5.Dünya Güzel Koku Günü programı çarşamba günü saat 15.00’da düzenlenecek kortej ile başlıyor. 16 Haziran Pazar gününe kadar devam edecek fuar koku atölyesi çalışmaları, Türk Yıldızları gösterisi, konserler, güzellik, ses, fotoğraf ve spor yarışmalarıyla şenlenecek. Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezindeki etkinliklere 10.00-22.00 saatleri arasında ücretsiz otobüs servisleri düzenlenecek.Isparta Belediyesi tarafından düzenlenen 2.Ulusal Gül, Kozmetik Ürünleri Fuarı ve 5.Dünya Güzel Koku Günü Çarşamba günü başlıyor. 16 Haziran Pazar gününe kadar devam edecek birbirinden farklı etkinlikler Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenecek. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, tüm vatandaşları düzenlenecek olan fuar ve birbirinden değerli programlara davet etti.Isparta Belediyesi Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek 2. Ulusal Gül, Kozmetik Ürünleri Fuarı Çarşamba günü saat 15.00’da Festival Korteji ile başlayacak. Gülcü İsmail Efendi’nin kabrinin ziyareti ile devam edecek fuar etkinlikleri kapsamında ilk günde Gençler Atletizm yarışması, Bisiklet Yarışı da yer alıyor. Saat: 16.00’da Gökkubbe’de THK Motorlu Yamaç Paraşütü Gösterisi, Halk Oyunları Gösterisi ile devam edecek etkinliklerin akşamki programında ise saat 19.30’da dünyaca ünlü Koku Uzmanı Bihter Türkan Ergül ile Koku Atölyesi yer alacak. 20.30’da ise Ömer Türkmenoğlu ile Isparta Türküleri Senfonisi, ZGR Müzik Gurubu ve havai fişek gösterileri ile ilk gün programı son bulacak.Programın ikinci gününde ise dünyaca ünlü Koku Uzmanı Bihter Türkan Ergül ile Koku Atölyesi çalışmaları ile birlikte tıp tarihi konusunda yaptığı çalışmalarla adından söz ettiren Prof. Dr. Ayten Altıntaş ile reçel, sirke, gül şerbeti yapımı yer alacak. Akşamki programda ise Vatan Grubu canlı performansı, animasyon gösterileri ile devam ederken, saat 21.30’da Gül Sesini Arıyor Ses Yarışması ile ardından Gelinler Podyumda Gül Güzeli takdimi yapılacak.Fuar boyunca Koku Uzmanı Bihter Türkan Ergül ile Koku Atölyesi çalışmalarının yer aldığı programın cuma günkü bölümünde Prof. Dr. Ayten Altıntaş‘ın saat 20.30’da Gül ve Şifa konferansı düzenleyecek. Animasyon gösterileri ile devam edecek programda saat 21.30’da Eray Gönendi ve Didem Konseri düzenlenecek.15 Haziran Cumartesi günü saat 17.00’da Isparta önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. Gökkubbe’de Türk Yıldızları gösterisi yer alacak. Programın akşamki bölümü saat 20.00’da Azeri Piyanist Zuleykha Abdullayeva ve Namig Abdullayev konseri ile renklenecek. Program Gül Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni ve saat 21.00’da Suat Güzeyin sunumuyla Seda Üren, Çiğdem Doğan, Gökhan Akar ve Esra Sezer konseri ile son bulacak.2.Ulusal Gül, Kozmetik Ürünleri Fuarı ve 5.Dünya Güzel Koku Günü programı Pazar günü koku atölyesi çalışmaları ve katılım ile başarı belgesi takdimi ile son bulacak.Fuar etkinlikleri kapsamında Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezine saat 10.00-22.00 saatleri arasında ücretsiz otobüs seferleri düzenlenecek.