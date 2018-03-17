Eğirdir İlçe Müftülüğü tarafından "Çanakkale Ruhu ve Şehitlerimize Dua'da Buluşalım" konulu bir konferans düzenlendi. Konferansa Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Ömer Faruk Bozdemir, Belediye Başkanı Ömer Şengöl, Eğirdir Müftüsü Mustafa Türköz, CHP İlçe Başkanı Mehmet Kaş, MHP İlçe Başkanı Mustafa Bozkurt, Mekke Eğitim Vakfı Başkanı Halil İbrahim Ertunç ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) İslam Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Sarıcık "Çanakkale Ruhu" konulu bir konferans verdi.ISPARTA (İHA)