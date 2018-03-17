TEMİZLİK NASIL YAPILIR?
Ev kadınlarının en çok uğraştıran konulardan biri ev temizliğidir. Peki, ev temizliği nasıl yapılır? Ev temizliği yaparken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? İşte ev temizliğinin püf noktaları...
Camlarınızı güneşli havalarda temizlemeyin
Bilinenin aksine güneşli havalarda cam silmek doğru değildir. Çünkü güneş ışığı kullanılan deterjanın buharlaşamasına neden olur.
Temizlik ürünlerini sprey olarak kullanmayın.
Temizlik yaparken sprey temizleyiciler kullanmamaya dikkat edin. Sprey ile sıkılan deterjanlar hava karışarak çeşitli hastalıkların oluşmasına neden olur.
Mutfak tezgâhını kirli bez veya kirli suyla silmeyin
Mutfak tezgahı için farklı bir bez kullanın. Masayı ya da farklı bölgeleri sildiğiniz bezle tezgahı silmeyin.
Camlarınızı gazeteyle silmeyin
Çok sık kullanılan bir yöntem olmakla birlikte camları ve aynaları gazete kağıdı ile silmek yanlıştır. Bunun yerine kese kağıdı kullanılmalıdır.
Mutfak bıçaklarınızı bulaşık makinasında yıkamayın
Bıçaklarınızı olabildiğince elinizle yıkamaya ve bulaşık makinesine atmamaya çalışın.
Pas lekelerini temizlemek için çamaşır suyu kullanmayın
Pas lekelerinden kurtulmak için asla çamaşır suyu kullanılmamalıdır. Çamaşır suyu pas lekelerinin daha fazla ortaya çıkmasına neden olur.