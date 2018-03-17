Ev kadınlarının en çok uğraştıran konulardan biri ev temizliğidir. Peki, ev temizliği nasıl yapılır? Ev temizliği yaparken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? İşte ev temizliğinin püf noktaları...Bilinenin aksine güneşli havalarda cam silmek doğru değildir. Çünkü güneş ışığı kullanılan deterjanın buharlaşamasına neden olur.Temizlik yaparken sprey temizleyiciler kullanmamaya dikkat edin. Sprey ile sıkılan deterjanlar hava karışarak çeşitli hastalıkların oluşmasına neden olur.Mutfak tezgahı için farklı bir bez kullanın. Masayı ya da farklı bölgeleri sildiğiniz bezle tezgahı silmeyin.Çok sık kullanılan bir yöntem olmakla birlikte camları ve aynaları gazete kağıdı ile silmek yanlıştır. Bunun yerine kese kağıdı kullanılmalıdır.Bıçaklarınızı olabildiğince elinizle yıkamaya ve bulaşık makinesine atmamaya çalışın.Pas lekelerinden kurtulmak için asla çamaşır suyu kullanılmamalıdır. Çamaşır suyu pas lekelerinin daha fazla ortaya çıkmasına neden olur.