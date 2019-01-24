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Isparta'da SDÜ müjdeyi Duyurdu! 200 bin TL destek veriyor

Isparta'da SDÜ ''Yenilik Odaklı İş Fikrine” Karşılıksız 200 bin TL destek verileceğini duyurdu...

Isparta'da SDÜ müjdeyi Duyurdu! 200 bin TL destek veriyor
ISPARTA
G.Tarihi: 24.01.2019 18:14
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TÜBİTAK'tan “Teknoloji ve Yenilik Odaklı İş Fikrine” Karşılıksız Destek
“TÜBİTAK-1512 Bireysel Genç Girişim Programı I. Aşama Uygulayıcı Kuruluşu” olan Süleyman Demirel Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi(TTO), BİGGWind programı kapsamında iş fikri başvurularını almaya başladı. Başvurular hazırlanan “http://bigg.sdutto.com”  sitesinden yapılmaktadır.

-İş fikriniz sınırları aşan ürün hâline dönüşebilir

TÜBİTAK, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek, uluslararası ölçekte rekabet gücü olan teşebbüslere dönüştürülmeleri için karşılıksız 200 bin TL destek veriyor.

-Yeni iş fikirleri için: “SDÜ Girişimcilik Ekosistemi”

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun Bireysel Genç Girişim Programı II. Dönemi için başvuru maratonu başladı. Süleyman Demirel Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi, TÜBİTAK BİGG Programı kapsamında ''I. Aşama Uygulayıcı Kuruluş'' seçilmişti. Bu bağlamda şartları taşıyanlar ''http://bigg.sdutto.com'' sitesi üzerinden başvuruda bulunabilecek.  Kabul edilen projelere her türlü destek verilecek, teknik imkânlar sunulacak. TÜBİTAK ise BİGG Programı kapsamında iş fikrini onayladığı projelerin sahiplerine karşılıksız 200 bin TL kaynak aktaracak.



-Teknolojik, yenilikçi, uluslararası rekabet gücü yüksek

TÜBİTAK, girişimcilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetlerin desteklenmesi, böylece nitelikli girişimciliğin özendirilmesi ve uluslararası rekabet gücü olan, yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve hizmetleri geliştirebilen başlangıç firmalarının oluşturulmasını amaçlıyor.

TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim için herhangi bir lisans programından 1 yıl içerisinde mezun olabilecek durumda olanlar, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ve mezuniyetinden en fazla 10 yıl geçmiş lisans, yüksek lisans ve doktora mezunları başvurabilir. Bu şartları sağlayan ve daha önce teknogirişim desteği almamış girişimci adayları TÜBİTAK- BİGG I. Aşama Uygulayıcı Kuruluş olan SDÜ TTO'nun yürüttüğü BİGGWind programına başvurarak hayallerindeki iş fikrini gerçekleştirme imkanı elde edebilecekler.



-''9 fikir destek için TÜBİTAK'ın onayına sunuldu''

SDÜ TTO Girişimcilik Programları Koordinatörü Nilay Şengöl, TÜBİTAK-1512 Teknogirişim Sermaye Desteği Programı kapsamında I. Dönem'de 9 projenin onaya gönderildiğini söyledi. 'I. Aşama Uygulayıcı Kuruluş' ilan edilen SDÜ TTO'nun iş fikri olanlar ve genç girişimciler ile TÜBİTAK arasında çok güçlü ve sağlam bir köprü görevini üstlendiğini anlatan Şengöl, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Bireysel Genç Girişim Programı'nın I. Dönemi'nde TÜBİTAK'ın önceliklendirdiği Akıllı Ulaşım, Enerji ve Temiz Teknolojiler, Akıllı Üretim Sistemleri (Sanayide Dijital Dönüşüm), İletişim ve Sayısal Dönüşüm, Sağlık ve İyi Yaşam, Sürdürülebilir Tarım ve Beslenme alanlarından 102 iş fikri başvurusu toplanmıştır.

40 iş fikri için Yenilikçi Teknolojiler Merkezi (YETEM) genel şemsiyesi altındaki Ön Kuluçka Merkezi'nde teknik, mentorluk (yönder), bilgi ve akademik destek sağlanmıştır.

I'inci aşama süreçlerini 9 girişimci başarılı bir şekilde tamamlamıştır. SDÜ, bu 9 iş fikrini ''II. Aşama Adayı'' olarak TÜBİTAK'a bildirmiştir. Ocak- Mart 2019 arasında TÜBİTAK Panelleri gerçekleşecektir. Başarılı olanlar Mayıs 2019'da şirketleşecektir. Haziran içerisinde de TÜBİTAK tarafından sağlanacak karşılıksız 200 bin TL desteğe erişeceklerdir. 



Bu noktada ekiplere SDÜ Göller Bölgesi Teknokenti Kuluçka Merkezi'nde ücretsiz yer sağlanacak, prototip oluşturma süreçleri desteklenecektir. Mentorluk ve eğitim süreçlerine devam edilecek, uluslararasılaşmaları, diğer fon kaynaklarına erişmeleri hedeflenecektir.

Hedef teknoloji tabanlı fikirlerin hayata geçmesi için bir girişimcinin gereksinim duyacağı imkânların sağlanması, yüksek katma değerli teknoloji şirketlerinin ortaya çıkması ve Göller Bölgesi'nde üniversite-sanayi işbirliği içerisinde yeni şirketlerin kurdurulduğu, sektörlere deneyimli insan kaynağının yetiştirildiği bir ekosistem yaratabilmektir.''

SDÜ TTO Girişimcilik Programları Koordinatörü Nilay Şengöl, BİGG Programı yeni Dönem başvurularının da açıldığına atıf yaparak “http://bigg.sdutto.com” sitesi üzerinden detaylı bilgi elde edilip, başvuru yapılabilinir ve BİGGWind ekibine ulaşılabilinir.” şeklinde bilgi paylaşarak sözlerini tamamladı.

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