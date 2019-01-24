T.C.

İSPARTA VALİLİĞİ

il Basın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

23 Ocak 2019



İL JANDARMA KOMUTANLIĞI BASIN BÜLTENİ

İsparta il Jandarma Komutanlığına bağlı olarak faaliyet yürüten Eğirdir Jandarma Asayiş Bot Tim Komutanlığı Eğirdir, Gelendost, Senirkent ve Yalvaç ilçeleri mülki sınırları içerisinde yer alan Eğirdir gölünde denetim ve kontrol faaliyetlerini sürdürmektedir.

Bu kapsamda; 21-23 Ocak 2019 tarihleri arasında Eğirdir İlçe J.K.lığı Bot Timi tarafından icra edilen önleyici kolluk faaliyeti esnasında; Eğirdir İlçesi Sorkuncak Köyü mevkiinde (1.700) m. ve Beydere köyü mevkiinde (1.400) m. olmak üzere toplam (3.100) m. misina ağ ile Beydere köyü açıklarında göle atılı vaziyette (150) adet kerevit sepeti ele geçirilmiş, ele geçirilen malzeme Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmiştir.

Eğirdir Jandarma Asayiş Bot Tim Komutanlığınca, Eğirdir gölünde kaçak su ürünleri avcılığının önlenmesi maksadıyla 24 saat esasına göre kontrollere aralıksız olarak devam edilmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.