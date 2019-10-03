Süleyman Demirel Üniversitesi, yeni eğitim öğretim dönemini “Çaylaklar Haftası” ile karşıladı. 19 Mayıs Açık Hava Tiyatrosu ve Öğrenci Meydanında hafta boyu devam edecek etkinliklerde Müzik Topluluğu ve Rock Topluluğu sahne aldı. Öğrencilerimiz etkinlikler ile hem gönüllerince eğleniyor hem de yazdan kalma günlerin tadını çıkarıyor.Üniversitemiz bünyesinde faaliyet gösteren toplulukların düzenlediği etkinliklerde, her akşam bir topluluğumuz müzik ziyafeti sunacak ve Halk Oyunları Topluluğunca gösteri sunulacak. Her gün saat 16.00’dan itibaren de çay sohbetleri gerçekleştirilecek.