Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Doktora Programı 2019-2020 Bahar yarıyılında açılıyor. Sadece Isparta’nın değil çevre illerin de sanat tarihine ışık tutacak olan programda öğrenim görecek öğrencilerin çeşitli alanlarda uzmanlaşmaları sağlanacak.Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Abdullah Şevki Duymaz, insan kaynakları, fiziki altyapı, kitap, bilimsel dergi, online veri tabanı ve diğer tüm donanımlar ile birlikte hazır olduklarını söyledi. Prof. Dr. Duymaz, bu programla Türk-İslam, Batı ve Çağdaş Sanat, Türk Dünyası ve Orta Çağ Arkeolojisi bilim dallarında doktoralı insan yetiştirmeyi hedeflediklerini vurguladı.Isparta, Afyonkarahisar ve Burdur’da ilk olma özelliği taşıyan Sanat Tarihi Doktora Programı ile Isparta’nın yanı sıra çevre illerdeki üniversitelere de fayda sağlanacağını söyleyen Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Türk ve İslam Sanatı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Doğan Demirci, “Program bölge tarihine çok güçlü bir şekilde ışık tutacak.” dedi. Doç. Dr. Doğan Demirci şöyle konuştu: “Program sayesinde bu bölgedeki sanat tarihi kapsamına giren kültürel varlıkların ve müzelerdeki eserler doktora düzeyinde incelenecek. Bölge tarihine daha güçlü şekilde ışık tutacak.''Sanat Tarihi Doktora Programının öğrencileri literatür bilgisi, analiz ve araştırma yetisi yönlerinden bir adım daha öteye taşıyacağına dikkati çeken SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Türk ve İslam Sanatı Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Ali Riza Bilgin, “Yoğun bir eser kataloğuna sahip olduğumuz Selçuklu ve Beylikler ile bunların öncesi olan Doğu Roma medeniyeti alanlarında uzmanlaşmalarını sağlayacak. Ayrıca bünyemizdeki öğretim üyelerimiz ile İslam, Osmanlı, Türk Dünyası ve Ortaçağ Kültürleri Arkeolojisi ile Batı ve Çağdaş sanat bilim dallarında da ülkemiz Sanat Tarihi Bilimine katkıda bulunacaktır.” dedi.Arş. Gör. Bilgin, Türkiye'de sosyal bilimlerin kuramsal ve uygulamalı çalışmaları bir arada sağlıklı ve etkili şekilde yürütebilmesinin ancak sağlam bir zemin oluşturulması ile mümkün olacağını vurguladı. Arş. Gör Bilgin şöyle konuştu: “Çağdaş, evrensel ve demokratik bir bilim anlayışına erişmek ve Türk bilimini dünya standartlarının da üzerine çıkarmak için doktora programlarının yaygınlaştırılması gerekmektedir.''Balkanlarda Osmanlı Mimarisi Araştırmaları''; ''Osmanlı Döneminde Kentsel Yapı ve Planlama''; ''Osmanlı ve Cumhuriyet Döneminde Kamu Yapıları''; ''Osmanlıdan Günümüze İmalathane ve Sanayi Yapıları''; ''18. ve 19. Yüzyılda Toplum-Sanat-Düşünce İlişkisi''; ''19. Yüzyılda Romantizm ve Gerçekçilik''; ''19.-20. Yüzyılda Sanat ve Zanaat''; ''Kaynak ve Kökleriyle Soyut Sanat''; ''17.-18. Yüzyılda İç Mekân ve Manzara Resmi''; ''Erken İslam Dönemi Seramik ve Cam Sanatı''; ''Endülüs Emevilerinde Kültür-Sanat-Mimari''; ''Anadolu'da Türk-İslam Mimarisinin Etkileşim Kaynakları''; ''Anadolu Beylikleri Araştırmaları''; ''Anadolu Selçuklu Sanatı Bölge Araştırmaları''; ''Anadolu Selçuklu Dönemi Ticaret Yolları ve Yapıları''; ''Anadolu Selçuklu Dönemi Sanatında Yapı Çözümlemeleri''; ''Anadolu Selçuklu Dönemi Sanatında Süsleme Çözümlemeleri''; ''Çağdaş Sanat Kuramları ve Okuma Yöntemleri''; ''Bizans Mimari Bezeme Sanatı''; ''Anadolu Bizans Tarihi Coğrafyası''; ''Bizans Küçük El Sanatları''; ''Eğitim Yapılarının Gelişimi ve Dönüşümü''; ''Sosyal Bilim Felsefesi ve Bilim Etiği''; ''İslâm Resim Sanatında Analiz Yöntemleri''; ''İslâm Resim Sanatında Üslup ve Sanatçı Sorunları.''Sanat Tarihi Doktora Programında 2 Profesör, 3 Doçent, 3 Doktor Öğretim Üyesi ve 2 Araştırma Görevlisi bulunuyor.