İsparta İl Jandarma Komutanlığınca; yapılan çalışmalar kapsamında kaçakçılık ve uyuşturucu madde olaylarına karşı icra edilen yol kontrol ve arama faaliyetleri neticesinde; (78) şişe kaçak viski, (19) gram eroin, (4) gram esrar, (8) adet uyuşturucu hap, (1) adet ruhsatsız av tüfeği ve (1) adet kurusıkı tabanca ele geçirilmiştir. Söz konusu ele geçen malzemelere el konulmuş olup, olaya karıştığı tespit edilen Y.Ö.M. (32), İ.Ç. (26), B.K. (28), M.B.A. (21), İ.Ç. (19), M.O.K. (25), A.Ç. (46), A.Ö (39) ve Y.Ç. (24) isimli toplam 9 şüpheli hakkında adli işlemlere başlanmıştır.

Aracında (78) şişe kaçak viski ele geçirilen bir şüpheliye 9.360,00 TL idari para cezası uygulanmak üzere tutanak tanzim edilmiştir. Ayrıca (3) şüpheli sürücüye uyuşturucu ve uyarıcı madde etkisi altında araç kullanmaktan 15.501,00 TL idari para cezası uygulanmış olup, (5) yıl süre ile ehliyetlerine el konulmuştur.

İsparta Î1 J.K.lığı, Kaçakçılık ve Uyuşturucu ile Mücadelede mevcut yasalar çerçevesinde kendisine tevdi edilen görevleri üstün vazife ve görev anlayışıyla yerine getirme azim ve kararlığı içerisinde çalışmaya devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.







