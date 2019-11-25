Öğrenciler Bu Hafta Kovada Gölü Milli Parkı ile Yazılı Kanyon Tabiat Parkını Keşfetti

Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencileri “Keşif Isparta” ile bu hafta Kovada Gölü Milli Parkı ile Yazılı Kanyonu keşfetti.Öğrenciler, Kovada Gölü Milli Parkında, 30 dakika süren 1 buçuk kilometrelik rotada “Doğa yürüyüşü” yaptı. Türkiye’nin korunan alanları statüsünde olan Kovada Gölü Millî Parkı’nın habitatı hakkında bilgi edinen öğrenciler, Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğünün açtığı Doğa Müzesini gezdi.Doğa ile iç içe bir hafta sonu geçirme imkanı yakalayan öğrenciler daha sonra rotalarını Sütçüler ilçesinde yer alan Yazılı Kanyon Tabiat Parkına çevirdi. Antik çağdan bugüne gelen Antalya-İç Anadolu bağlantısını sağlayan Kral veya İpek Yolu, bu yol üzerinde bulunan ve Tabiat Parkının içinde kalan kaya yazıtı, rivayete göre St. Paul ile St. Barnebau’nun karşılaşmalarına dayanarak yapılan dua mahalli önemli değerleridir.Yazılı Kanyon’un adını aldığı açık hava dua mahalli, yazıtları ile birlikte taşınmaz bir kültür varlığının doğa ile bütünleşmesini sergilemektedir. Geçmiş kuşaklardan günümüze kadar gelen, Aziz Paulus’un da kullandığı yol, bu yazıtların hemen önünden geçmektedir. Yazıtlarda yer alan köle Epiktetos’un şiiri, günümüz toplumuna hürriyetin önemini bir daha hatırlatmaktadır.