Isparta'da Sağlıklı Beslen Hareket Et Mutlu Yaşa etkinliği

Isparta'da Sağlıklı Beslen Hareket Et Mutlu Yaşa etkinliği
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BESLENME DOSTU OKULLARLA “SAĞLIKLI BESLEN HAREKET ET  MUTLU YAŞA” ETKİNLİĞİ
 
                29.09.2010 tarihli ve 27714 sayılı Resmi Gazete’de Başbakanlık Genelgesi olarak yayımlanan Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı’nın Okullarda Obezite ile Mücadelede Yeterli ve Dengeli Beslenme ile Düzenli Fiziksel Aktivite Alışkanlığının Kazandırılması başlığı altında T.C. Sağlık Bakanlığı ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile  “Beslenme Dostu Okullar Programı” yürütülmektedir. Beslenme Dostu Okullar Programı ile okullarda sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam konularında duyarlılığın arttırılması, bu konuda yapılan iyi uygulamaların desteklenmesi, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktiviteye teşvik amacıyla yapılan rutin çalışmalar dışında özel gün ve haftalarda farklı etkinliklerin düzenlenerek konuya olan farkındalık düzeyinin arttırılması amaçlanmaktadır.                              Beslenme Dostu Okullar Programı kapsamında 21.05.2019 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü Beslenme Dostu Okullar Program Temsilcileri ile İbrahim Şener Anaokulunda öğrencileri yöresel yemeklerimize özendirerek, öğrencilere sağlıklı ve doğru beslenme alışkanlığı kazandırılması, coğrafyamızın zengin kültürel mozaiğini çocuklara tanıtmak amacıyla her ay düzenlenen “Yöresel Yemeklerimiz” çalışmasına katılım sağlandı.Öğrencilere ayın yöresel yemeği seçilen Bursa iline özgü İnegöl köfte, ayran ve ayın meyvesi yenidünya ikram edildi.
                Okul Beslenme Dostu Okul panosunda Bursa ilimize ait kültürel özellikler, öne çıkan mimari eserler, yöresel yiyecekler  ve ayın meyvesi yenidünya hakkında bilgiler yer almış ve  öğrencilere anlatılmıştır.
                Ayrıca öğrencilere sağlıklı beslenmeyi özendiren, yiyecek-içecek israfı etmeyen ve temel hijyen kurallarına özendirmeyi amaçlayan “Haftanın En İyi Sınıfı”nı temsilen kupa ve flama takdim edilmiştir. Ardından okul bahçesinde müzik eşliğinde öğrenci ve öğretmenlerin katılımıyla step-aerobik etkinliği yapılmıştır. Etkinlikte T.C. Sağlık Bakanlığınca hazırlanan ve sağlıklı yaşamı teşvik eden afiş pankartlar yer almış, , “Sağlıklı Yaşam” isimli boyama kitabı dağıtımının ardından  etkinlik son bulmuştur.
 
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ISPARTA BESLENME DOSTU OKULLAR
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Isparta'da Sağlıklı Beslen Hareket Et Mutlu Yaşa etkinliği
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