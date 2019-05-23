Sıfır Atık Çalışmaları Devam Ediyor

Geri dönüşüm kutuları üzerinde belirtilen sınıflara göre atıkların doğru kutulara atılması,

Metal kutuların içerisinde bulunan sıvıların tamamen tüketilerek, mümkünse metal kutunun sıkıştırıldıktan sonra geri dönüşüm kutusuna atılması,

Plastik atıkların içerisinde bulunan sıvıların tamamen tüketilerek, mümkünse sıkıştırıldıktan sonra geri dönüşüm kutusuna atılması,

Cam atıkların içerisinde bulunan sıvıların tamamen tüketilerek geri dönüşüm kutusuna atılması,

Kağıt geri dönüşüm kutusuna ıslak peçete vb. atıkların atılmaması,

Kağıt, Metal, Plastik ve Cam Atık sınıflarına girmediğini düşündüğünüz atıkların atık toplama noktalarında bulunan diğer atıklar olarak belirtilmiş çöp kutularına atılması beklenmektedir.

Üniversitemiz Sıfır Atık Yönetimi Yönergesinin yayımlanmasının ardından temin edilen geri dönüşüm kutularının dağıtımı öncelikli olarak merkez kampus birimlerinde başlamış olup, Atık Yönetimi Danışma Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Kamil Ekinci (Danışma Kurulu Başkanı), Doç. Dr. Nurdan KUŞAT, Dr. Öğretim Üyesi Sezen Coşkun, Dr. Öğretim Üyesi Melik Ziya YAKUT, Öğr. Gör. Dr. Cihan ÖZGÜR önderliğinde devam etmektedir. Danışma Kurulu üyeleri ve birim atık sorumluları işbirliği ile geri dönüşüm kutularının konumlarının belirlenmesi çalışmaları sürdürülmektedir. Birim Atık Sorumluları ve onların belirleyeceği yardımcı personeller tarafından geri dönüşümü mümkün olan özellikle kâğıt, metal, cam ve plastik atıklar belirli aralıklarla Isparta ili içerisinde görevli, belediye ile sözleşme imzalamış, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan lisanslı geri dönüşüm firmasına teslim edilecektir. Teslim işlemi öncesi tartımları alınacak atıkların miktarları Sıfır Atık Yönetimi Yönergesi ve Sıfır Atık Projesi Atık Yönetim Planı gereği kaydedilecek ve yıllık atık miktarları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Entegre Çevre Bilgi Sistemi için gerekli atık envanterinin çıkarılması sağlanacaktır.Öğrencilerimizin ve personelimizin Sıfır Atık Yönetimi ile ilgili aşağıda belirtilen hususlara duyarlılığı geri dönüşüm çalışmalarına en büyük katkıyı sağlayacaktır.