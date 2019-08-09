YÜZDE 100 ORGANİK KATKISIZ ÜRÜNLER

YÖRESEL KÖY LEZZETLERİ VE KAHVALTILIKLAR

Hasan BÜYÜKKOLANCI

Yurdumuzun en büyük zenginliği olan doğal tatlarımızı organik yemlerle beslenen küçük ve büyükbaş hayvanlardan elde eden Kolancı Şarküteri,sağlıklı bir ömrün vazgeçilmezi olan köy tereyağı yoğurt,yumurta ,keçi peyniri ve peynir çeşitleriyle Isparta'da bir şarküteri markası.Kolancı Şaküteri ,doğal katkısız köy ürünleri,süt ürünleri, kahvaltılıklar, reçel bal organik dut pekmezi,gemlik zeytini gibi bir çok lezzeti Isparta'da çarşı şubesinde vatandaşlarımızın damak zevkine sunmaya devam ediyor.Ayrıca'de sipariş üzerine peynir ve zeytin kuruluyor.Kültür sineması yanı No:6