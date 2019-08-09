YÜZDE 100 ORGANİK KATKISIZ ÜRÜNLER
Yurdumuzun en büyük zenginliği olan doğal tatlarımızı organik yemlerle beslenen küçük ve büyükbaş hayvanlardan elde eden Kolancı Şarküteri,sağlıklı bir ömrün vazgeçilmezi olan köy tereyağı yoğurt,yumurta ,keçi peyniri ve peynir çeşitleriyle Isparta'da bir şarküteri markası.
YÖRESEL KÖY LEZZETLERİ VE KAHVALTILIKLAR
Kolancı Şaküteri ,doğal katkısız köy ürünleri,süt ürünleri, kahvaltılıklar, reçel bal organik dut pekmezi,gemlik zeytini gibi bir çok lezzeti Isparta'da çarşı şubesinde vatandaşlarımızın damak zevkine sunmaya devam ediyor.
Ayrıca Kolancı Şarküteri'de sipariş üzerine peynir ve zeytin kuruluyor.
Kültür sineması yanı No:6 ISPARTA
Hasan BÜYÜKKOLANCI
0532 676 76 31