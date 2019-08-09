Telefonunuz mu arızalandı? Isparta'da Hızlı, ekonomik ve yaptığı işlemlerle ilgili garanti veren bir telefon tamir servisi arıyorsanız doğru yerdesiniz. Burası Akıncılar Teknik Servis!!!
AKILLI CEP TELEFONUNUZUN CAMI MI KIRILDI? EKRANI MI ÇATLADI?
iphone yada samsung akıllı cep telefonunuzun ön camı mı kırıldı yada ekranı mı çatladı? Telefonunuzu uzman ellere teslim edin!
Akıncılar teknik servis Isparta'da 20 yıllık iş tecrübesiyle Samsung iPhone ve her marka cep telefonu için kırık cam ve dokunmatik ekran değişimini orijinali ile yapmaktadır.
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- Telefon sıvı teması arızası
- Telefonunuz şarj olmuyorsa
- Telefonunuz açılmıyorsa
- Şebeke problemleri
- Sim kartı okumuyorsa
- Şarj yuvası arızaları....
Adres: Belediye işhanı kat: 1 No:182
Telefon:0246 218 76 77