20 YILDIR ISPARTA'DA HZİMET VERİYOR

Akıncılar Teknik Servis!!!

AKILLI CEP TELEFONUNUZUN CAMI MI KIRILDI? EKRANI MI ÇATLADI?

DİĞER TEKNİK SERVİS HİZMETLERİNDEN BAZILARI

Telefon sıvı teması arızası

Telefonunuz şarj olmuyorsa

Telefonunuz açılmıyorsa

Şebeke problemleri

Sim kartı okumuyorsa

Şarj yuvası arızaları....

Adres:

Telefon:

Telefonunuz mu arızalandı? Isparta'da Hızlı, ekonomik ve yaptığı işlemlerle ilgili garanti veren bir telefon tamir servisi arıyorsanız doğru yerdesiniz.iphone yada samsung akıllı cep telefonunuzun ön camı mı kırıldı yada ekranı mı çatladı? Telefonunuzu uzman ellere teslim edin!Akıncılar teknik servis Isparta'da 20 yıllık iş tecrübesiyle Samsung iPhone ve her marka cep telefonu için kırık cam ve dokunmatik ekran değişimini orijinali ile yapmaktadır.Biri telefon tamiri mi dedi? Akıncılar işinde uzman 2 kişilik dev ekip.