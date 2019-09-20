T.C.

İSPARTA VALİLİĞİ

il Jandarma Komutanlığı basın duyurusu

İsparta İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Konya ilinden gelen şahısların elinde tarihi sikkeler ve eski eserler bulunduğu, bunları satmak için müşteri aradığı yönünde bilgiler elde edilmiştir.İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince; Şarkikaraağaç ilçesi Yassıbel köyü yol ayrımında yapılan yol kontrol ve arama sonucunda; Z.Ö (27) ve İ.K (21) isimli (2) şahıs aracı ile yakalanmış olup, şahısların üst ve aracında yapılan arama sonucunda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen (104) adet sikke, (3) adet metal yüzük, (3) adet metal obje ele geçirilmiş olup, yakalanan malzemeler muhafaza altına alınmıştır.Tarihi Eser Kaçakçılığı yapan Z.Ö (27) ve İ.K (21) isimli şahıslar adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alınmıştır.İsparta İl Jandarma Komutanlığı, İsparta ilinin tarihi ve kültürel zenginliklerini korumaya yönelik faaliyetlerini kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.