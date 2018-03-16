Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Senirket Meslek Yüksekokulu öğrenci ve öğretim görevlileri hazırladıkları Afrin koreografisiyle Zeytin Dalı Harekatı’na destek verdi.SDÜ Senirkent Meslek Yüksek Okulunda öğrenim gören 150 öğrenci ile öğretim görevlileri, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Mehmetçiğe moral ve motivasyon sağlamak adına koreografi hazırladı. Yüksekokul yerleşkesinde gerçekleştirilen koreografiye katılan öğrenci ve akademisyenler, Türk bayrağı ve bedenleriyle yazdıkları Afrin yazısı ile Mehmetçiğe selam gönderdi.SDÜ öğrencileri adına konuşan öğretim görevlisi Murat Geleri, Afrin’de kahramanca vatan savunması yapan Mehmetçik için bir nebze de olsa moral ve motivasyon sağlamak adına bu organizasyonu düzenlediklerini söyledi.ISPARTA (İHA)