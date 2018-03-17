Isparta'da tarihin tanıkları olan asırlık ağaçlar Güneykent Belediyesi'nin çabaları ile koruma altına alındı.Bu asırlık ağaçların 3 tanesi Gönen yolu üzerinde diğeride Güneykent okul bahçesinde yer alıyor.Ağaçlar koruma altına alıdıktan sonra bu ağaçlara zarar veren veya kesen kişiye inanılmaz yüksek cezalar hatta hapiscezası geliyor. Bu süreçten sonra kısacası ağaçları kesen tabiri caizse yandı!.Daha önce bu gibi tarihi ağaçların kesildiğini ifade eden Güneykent Belediye Başkanı Fahrettin Gözgün, kesildiklerinde canım gitti bu sebeble koruma altına aldık şeklinde açıklama yaptı.Belediye Başkanı Gözgün,ağaçların beş asırdan fazla yaşa sahip olduğunu ve yapılan tescil işlemini şu şekilde anlattı.Çok şükür 4 Anıt ağacımız oldu.Halk dilinde pür diye adlandırdığımız 3 Ardıç ağacımız ( adaklık Gocapür ve Demirçayında 2 adet) ve okul bahçemizdeki çıtlık ağacımız tescillendi. Anıtlar kurulundan tescili yapılan ağaçlarımız 5 asırdan daha fazla yaşa sahipler. Çevre şehircilik il müdürlüğümüzce tahsis edilen ödenekle bakım ve Bilgi levhaları takılacak.Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.Benim için çok önemliydi. Hem asırlık tarihin tanıkları korundu hem de turizm değerlerimiz oldu