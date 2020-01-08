İLÇEDE HAVA SICAKLIĞI EKSİ 10 DERECE



Isparta’da bir süredir etkisini hissettiren soğuk hava, gece saatlerinde tavan noktasına ulaştı. Hemen hemen her ilçenin karla kaplı olduğu Isparta’nın Ş. Karaağaç ilçesinde termometreler eksi 10 dereceyi gördü. Bölgede soğuk hava yarın da etkili olacak.



Isparta’da geçtiğimiz Cuma gününden bu yana etkili olan soğuk ve yağışlı hava sistemi bugün itibariyle etkisini kaybetti. Çarşamba gününü parçalı bulutlu ve açık bir havada geçirecek olan Isparta’da havanın açık olması beraberinde dondurucu soğukları da getirdi.



Ş. KARAAĞAÇ’TA SOĞUK EKSİ 10 DERECEYİ GÖRDÜ

Bir süredir etkili olan soğuk hava gece itibariyle tavan yaptı. Isparta’nın İç Anadolu Bölgesine bakan Ş. Karaağaç ve Y. Bademli ilçeleri donuyor Termometreler sabah saatlerinde eksi derecelerde rekor kırdı. Öyle ki Ş. Karaağaç’ta termometreler eksi 10 dereceyi gösterdi. Şehrin en yüksek rakımlı ilçesi dondurucu soğuk eksi 10 ile adeta rekor kırdı.