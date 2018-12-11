- Polisin kovaladığı şahısların üzerinden uyuşturucu hap çıktı

- Isparta’da polisten kaçmaya çalışan 2 şüphelinin üzerinden uyuşturucu çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Zafer Mahallesi’nde şüphe üzerine 2 şahsı durdurmak istedi. Yakalanacaklarını anlayan 2 şüpheli, yaya olarak kaçmaya başladı.

Yaşanan kısa süreli kovalamaca sonrası B.Y. ve M.K. isimli şahısları yakalayan narkotik polisi, şüphelilerin üzerinde 2 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

Emniyete sevk edilen şahıslar hakkında ‘uyuşturucu madde bulundurmak’ suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.



İHA

